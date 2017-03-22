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Будут и парад, и салют

Празднование 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне обсудили на заседании рабочей группы под председательством премьер-министра Чувашии Ивана Моторина.
В рамках подготовки ко Дню Победы в республике проведут ряд патриотических и экологических акций. Там, где есть необходимость, восстановят и приведут в порядок воинские захоронения, памятники и мемориалы. По традиции планируется вручение подарков ветеранам – а их в Чувашии более 18 тысяч человек.
9 Мая по всей республике пройдут торжественные мероприятия и митинг, будут возложены венки к мемориальным объектам. В Чебоксарах праздник начнется с возложения цветов к Монументу Славы в мемориальном парке «Победа». В полдень на Красной площади пройдет парад сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники. После этого на площадь выйдут участники акции «Бессмертный полк». Одним из новых проектов станет кадетский бал на Красной площади. Праздничные мероприятия завершатся концертом и салютом.

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Метки: Главное, .

24.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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