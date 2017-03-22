Юные инженеры поедут в «Артек»

Восемь школьников из Чувашии отправятся в международный детский центр «Артек», чтобы принять участие в профильной смене «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» и во второй открытой всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям.
Смена в знаменитом лагере будет проходить с 5 по 26 апреля. В составе делегации нашей республики учащиеся чебоксарских лицея № 4 и гимназии № 5, новочебоксарского лицея № 18. Все они – победители регионального этапа олимпиады по 3D-технологиям, которая в Чувашии в этом году проходила впервые на базе детского технопарка «Кванториум».
В «Артеке» наши юные «инженеры будущего» будут не столько отдыхать, сколько заниматься увлекательными делами: попробуют себя в 3D-моделировании, 3D-печати и объемном рисовании, а также используя свои навыки и умения, смогут разработать совместные стереоскопические проекты.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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