Юные инженеры поедут в «Артек»

Восемь школьников из Чувашии отправятся в международный детский центр «Артек», чтобы принять участие в профильной смене «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» и во второй открытой всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям.

Смена в знаменитом лагере будет проходить с 5 по 26 апреля. В составе делегации нашей республики учащиеся чебоксарских лицея № 4 и гимназии № 5, новочебоксарского лицея № 18. Все они – победители регионального этапа олимпиады по 3D-технологиям, которая в Чувашии в этом году проходила впервые на базе детского технопарка «Кванториум».

В «Артеке» наши юные «инженеры будущего» будут не столько отдыхать, сколько заниматься увлекательными делами: попробуют себя в 3D-моделировании, 3D-печати и объемном рисовании, а также используя свои навыки и умения, смогут разработать совместные стереоскопические проекты.