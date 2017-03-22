Главное День солнечных людей БЫТЬ НЕ ТАКИМИ КАК ВСЕ Чебоксарская детская музыкальная школа № 2 имени В.П. Воробьева приняла участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню человека с синдромом Дауна, который с 2006 года во всем мире отмечается 21 марта.

Юные музыканты школы – участники проекта «Музыка детских сердец» для детей с ограниченными возможностями здоровья – выступили в Центре реабилитации для детей и детском саду «Берегиня». Наши солнечные детки умеют все: играют на фортепиано и гитаре, поют и танцуют, щедро одаривая всех зрителей своим душевным теплом и особенной радостью. Громкими аплодисментами поддерживали слушатели каждого выступающего – Миша Соловьев, Алла Карапетян, Софья Рузавина, Марина Студенцова, Виктория Павлова и другие ребята с радостью демонстрировали свои успехи.

В заседании «круглого стола» приняли участие педагоги, работающие с особенными детьми. А учащиеся и преподаватели школы в этот день провели свой флешмоб в поддержку солнечных людей, надев кто разные носки, кто туфли. В разных странах традиционно проводится флешмоб Lots of Socks (Много носков), участники которого надевают непарные носки, таким образом привлекая внимание общества к проблемам пациентов с синдромом Дауна. Разноцветные разные носки – символ отличия, надевая которые, фотографируясь, выходя в них из дома, люди могут попытаться ощутить, что это значит – быть не таким как все. Елена ХРИСАНОВА

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