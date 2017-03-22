День солнечных людей

Чебоксарская детская музыкальная школа № 2 имени В.П. Воробьева приняла участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню человека с синдромом Дауна, который с 2006 года во всем мире отмечается 21 марта.
Юные музыканты школы – участники проекта «Музыка детских сердец» для детей с ограниченными возможностями здоровья – выступили в Центре реабилитации для детей и детском саду «Берегиня». Наши солнечные детки умеют все: играют на фортепиано и гитаре, поют и танцуют, щедро одаривая всех зрителей своим душевным теплом и особенной радостью. Громкими аплодисментами поддерживали слушатели каждого выступающего – Миша Соловьев, Алла Карапетян, Софья Рузавина, Марина Студенцова, Виктория Павлова и другие ребята с радостью демонстрировали свои успехи.
В заседании «круглого стола» приняли участие педагоги, работающие с особенными детьми. А учащиеся и преподаватели школы в этот день провели свой флешмоб в поддержку солнечных людей, надев кто разные носки, кто туфли. В разных странах традиционно проводится флешмоб Lots of Socks (Много носков), участники которого надевают непарные носки, таким образом привлекая внимание общества к проблемам пациентов с синдромом Дауна. Разноцветные разные носки – символ отличия, надевая которые, фотографируясь, выходя в них из дома, люди могут попытаться ощутить, что это значит – быть не таким как все.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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