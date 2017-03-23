Вместо судимости – штраф

В Канаше на бывшего директора муниципального предприятия «Чистый город» – депутата районного собрания депутатов, обвинявшегося в злостном неисполнении решения суда, наложен судебный штраф.

Установлено, что в прошлом году руководитель препятствовал исполнению вступившего в законную силу решения суда о взыскании с него и еще двух лиц в пользу банковского учреждения свыше 650 тыс. рублей.

В частности, директор не передал в бухгалтерию возглавляемого предприятия постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на его зарплату и другие доходы, оставил эти документы у себя без дальнейшего движения. В итоге спокойно получал свою зарплату, с которой взыскания не производились.

Поскольку руководитель привлекался к уголовной ответственности впервые, совершил преступление небольшой тяжести, полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся, суд постановил прекратить уголовное дело, назначив директору предприятия судебный штраф в 50 тыс. рублей.

Также судебный штраф с прекращением уголовного дела наложен на бывшего директора коммерческой организации в Новочебоксарске, которому инкриминировалось мошенничество при получении выплат из бюджета.

Из материалов дела следует, что в 2015 году он, зная о возможности предоставления средств из бюджета республики на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, заключил от имени возглавляемой фирмы с местным центром занятости населения договор.

По этому документу руководитель фирмы обязался принять на работу двух инвалидов и оснастить для них рабочие места. Принять-то их принял, но в центр представил фиктивные документы о тратах, якобы понесенных для обустройства их рабочих мест, на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. Эти деньги были перечислены на счет фирмы.

Причиненный бюджету ущерб фигурант дела возместил, он тоже привлекался к уголовной ответственности впервые и покаялся. Так что от судимости избавился, а судебный штраф в 100 тыс. рублей, назначенный судом, выплатить придется.

В СУ СКР пояснили, что такой вид наказания как судебные штрафы с прекращением уголовного дела стал возможен с июля прошлого года в связи с изменениями, внесенными в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ.