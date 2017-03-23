Школьная олимпиада – на финишной прямой

В Смоленске проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. На торжественном открытии турнира юных знатоков Вселенной приветствовали космонавты 50-й экспедиции на Международной космической станции.
Школьники, в числе которых учащиеся чебоксарских лицеев № 44, 2 и новочебоксарской гимназии № 6, уже прошли теоретическую часть олимпиады. До конца недели им осталось одолеть практический тур и блиц-тест. Списки победителей огласят 25 марта.
Всего же на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету примут участие 72 победителя и призера регионального этапа из числа учащихся школ Чувашии, сообщают в Минобразования республики.
В конце недели в Волгограде стартует завершающий этап олимпиады по праву, в Казани – по информатике, в Ульяновске – по французскому языку. А 30 марта в Саранске начнутся испытания по химии.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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