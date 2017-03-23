Главное Дачник – дачнику Чтобы помидоры созрели раньше

Как-то прочитала совет о том, как вырастить здоровую и крепкую рассаду помидоров. Придерживаюсь его уже несколько лет, и всегда с хорошим урожаем.

При выращивании рассаду помидоров один раз поливаю слабым раствором йода (одна капля на три литра воды). Второй раз пою йодом помидоры через две недели после высадки в грунт – 1 литр под каждый корень (три капли йода на ведро воды). При такой подкормке цветочные кисти формируются быстрее, бывают более разветвленными, число завязей увеличивается. Плоды на таких томатах, как правило, крупнее и созревают раньше.

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Крупная картошка уже в июне

Картофель для озеленения заношу в теплое помещение в конце марта, раскладываю в невысокие поддоны. На дно поддона расстилаю полиэтилен, сверху картон, поверх картона – перегной, торф, золу. Проливаю довольно крепким раствором марганцовки (красного цвета) и плотно укладываю семенной картофель размером с куриное яйцо глазками вверх. Засыпаю клубни такой же земляной смесью и вновь поливаю марганцовкой. Укрываю пленкой и помещаю поддоны в теплое место.

Картофель высаживаю в огород в конце апреля или 1 мая, в зависимости от погоды. Клубни к этому времени уже обрастают «бородой» и зелеными росточками по 5-10 см. В каждую посадочную лунку добавляю лопату перегноя, торф, по горсти золы и песка, хорошенько перемешиваю, кладу клубень и засыпаю землей. После окончания разравниваю грядку граблями, а через 7 дней прохожу по ней еще раз, чтобы уничтожить появившиеся сорняки. При угрозе заморозков окучиваю картофель «с головой» (правда, не каждый год). К концу июня мы уже едим молодую крупную картошку. Галина АРТЕМЬЕВА, Чебоксары

Метки: сад и огород.



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