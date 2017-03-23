Найти в красоте себя и друг друга

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В ЧЕБОКСАРАХ ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АНАСТАСИИ И ДМИТРИЯ АБРАМОВЫХ

Десятилетие пребывания на сцене выпускников хореографического отделения  Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова и Пермского хореографического училища Анастасии и Дмитрия Абрамовых в Чувашском театре оперы и балета отметили творческим вечером. Для артистов балета, находящихся на творческом пике, но еще таких молодых и азартных, это нечто новое на нашей сцене. Хочется надеяться, что такие вечера войдут в традицию.
Абрамовы – ведущие солисты нашего театра. За 10 лет зрители увидели их в «Лебедином озере», «Слуге двух господ», «Вальпургиевой ночи», «Спящей красавице», в балете «Тысяча и одна ночь». В программу вечера не стали включать «перечисление заслуг», а выбрали в основном нечто совсем новое, и дали простор для самовыражения коллегам-ровесникам. Даже знаменитой своей Саххе из «Сарпиге», самый яркий образ постановки, высоко оцененный критиками фестиваля «Болдинская осень», Анастасия вместе с мужем предпочла для концерта нежный дуэт Сарпиге и Сардивана.
Художественный руководитель балетной труппы Данил Салимбаев придумал для творческого вечера завораживающее «Вступление» с музыкой Моцарта и Эйнауди о начале жизни танцора в танцклассе с его молодыми метаниями, влюбленностями, и конкуренцией, и дружбой – по сути, нарисовал картину пути в искусство и обретения любви. Было бы интересно, если бы весь вечер «10 лет на сцене» вырос в такой свежий и стремительный спектакль о балете.
Но этот рассказ продолжился все же обычным концертом. Хотя и тут прослеживалась интересная линия. Балетный класс дал возможность волшебного преображения, как в «Щелкунчике», а затем – подхватить на лету прекрасный танец у старших коллег, каким, например, является «Эхо сожженного крика» Галины Никифоровой, и какой зрители помнят в блистательном исполнении Айдара Хисамутдинова и Татьяны Альпидовской. С Татьяной Альпидовской, кстати, Дмитрий станцевал один из своих «хитов» – дуэт из балета «Барышня и хулиган». Возможность вообще показать, как много вмещает в себя классический и современный балет. И, конечно, как много у нас появилось новых имен. На сцену вышли Ольга Сапаркина и Егор Бурба, Юлия Рункина, Марианна Субботина и Карим Мубаракшин, Алексей Рюмин и Дмитрий Поляков, Ульяна Альпидовская и Геннадий Виноградов.
К этому вечеру худруком балетной труппы были специально сделаны очень интересные миниатюры «Романс» и «Вогул». Причем, если первая с музыкой «Сплина» (и это уже тоже ретро – с ума сойти!) чувственная и в то же время интеллигентная история любви, то вторая – некая языческая брутальная фантазия о богах древних народов Северного Урала.
Завершали вечер бенефицианты летящим па-де-де из «Талисмана», а затем принимали поздравления и букеты.

Фото Чувашского театра оперы и балета
?  Солисты успешно выступают и в современных постановках театра.

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Метки: Главное, Культура, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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