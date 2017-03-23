Пять на пять

Пять постановок привозит в Чебоксары из Самары Театр драмы «Камерная сцена». Это обменные гастроли с нашим Русским драматическим театром, на сцене которого самарцы и покажут свои спектакли. Гастроли начнутся 5 апреля и продолжатся до 7 числа включительно.
Дети увидят музыкальное представление по мотивам сказок Ганса Христина Андерсена «Долгоногий Хольгер». Это про аиста, который очутился на птичьем дворе в сарае рядом с очень странными обитателями. И сказку про девочку Анну, жившую со злой мачехой и ее капризной дочерью, а потом встретившую чудеса, «Волшебный подарок».
А взрослых зрителей гости порадуют и инсценировкой по Андрею Платонову, и классической комедией Александра Островского, и героической – Виктора Мережко. Знаменитый рассказ Платонова «Возвращение» – это семейная история о безуспешной попытке вернуться в довоенное прошлое, когда невозможно войти в одну реку дважды. Комедия «русского Мольера» о жителях городка Черемухина – торжество природного ума, юмора и народной смекалки. А вот «Мельница счастья» Виктора Мережко – смех сквозь слезы непростого времени деревни 1921 года, где местный Кулибин придумал необыкновенную мельницу, сулившую всеобщее счастье. Россия, которую умом никому не понять, даже ее жителям.
Русский драматический в это же время покажет в Самаре на «Камерной сцене» спектакли своего репертуара – «Боинг-Боинг», «Безымянная звезда», «По соседству мы живем», «Красная шапочка» и «Одни в городе».
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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