Главное, Политика В ответе за принятые законы ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ Особое внимание на шестой сессии Государственного Совета Чувашии шестого созыва депутаты ожидаемо уделили согласованию кандидатуры нового прокурора республики Василия Пословского и изменениям в закон Чувашской Республики о потребительской корзине.

Но если Пословского, как уже сообщала «СЧ», парламентарии приняли довольно радушно, заметив, правда, что судить о прокуроре все же станут по его будущим делам, изменения в потребительской корзине некоторые депутаты восприняли с тревогой. Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Виктор Ковалев объяснил, что нормативные объемы потребления продуктов питания просто приводятся в соответствие с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Правительства России от 28 января 2013 года. Причем мы единственные в ПФО, кто до сих пор этого не сделал.

«Насколько при таком раскладе изменится прожиточный минимум?» – поинтересовались депутаты. При условии стабильных цен на продукты питания колебания будут незначительными, заверил замминистра, отметив, что величина его и без изменений в потребительской корзине время от времени меняется в течение года.

Обсуждение состава потребительской корзины плавно перетекло в разговор о качестве продуктов и качестве жизни на территории Чувашии. Впрочем, одного из депутатов, рисовавшего положение дел в особенно мрачных тонах, председатель Госсовета Валерий Филимонов одернул, отметив, что негоже критиковать принимаемые законы от третьего лица, будто бы не имея к ним отношения: «Мы все с вами работаем, и каждый вправе работать в комитетах». В итоге закон о внесении изменений в потребительскую корзину большинством голосов был принят.

В остальном сессия прошла спокойно. Без вопросов парламентарии удовлетворили заявление депутата Надежды Степановой о досрочном прекращении ее полномочий. Затем приняли в двух чтениях законопроект о внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике», согласно которому предлагается увеличение штрафа за нарушение порядка использования и распоряжения объектами нежилого фонда. Депутаты рассмотрели и другие законы, также был сделан ряд кадровых назначений.

Метки: Политика, Госсовет.



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