Депутаты Госсовета Чувашии одобрили кандидатуру нового прокурора республики

Теперь обещают наблюдать за его работой

Главной темой шестой сессии Госсовета Чувашии шестого созыва стало назначение нового прокурора республики. Парламентарии одобрили на заседании кандидатуру Василия Пословского, представленную Генеральным прокурором России Юрием Чайкой и согласованную с Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым.

Начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Андрей Юмшанов рассказал, что советник юстиции 2 класса Пословский в органах прокуратуры работает более тридцати лет, начинал с низовых должностей, в разные периоды времени был прокурором Одоевского района Тульской области и Пролетарского района Тулы, заместителем прокурора Тульской области. С декабря 2011 года возглавлял прокуратуру Адыгеи. «Зарекомендовал себя квалифицированным и профессионально подготовленным руководителем с большим практическим опытом и организаторскими способностями, — охарактеризовал кандидата Юмшанов. — В работе проявляет настойчивость и принципиальность».

Право выступить, конечно же, предоставили и самому кандидату. Присутствовавшие в зале парламентарии и приглашенные на заседание гости сразу же отметили грамотную, необычайно спокойную речь и тонкое чувство юмора Пословского. «Благодарен тем, кто звонил в Адыгею, уточняя, что же я из себя представляю. Думаю, ничего плохого обо мне не сказали, работая, я стремился, чтобы это оказалось именно так», — подчеркнул он, отметив, что были в его жизни и периоды учительства, работы в редакции районной газеты. Все это и сегодня помогает в труде.

Было заметно, что симпатию народных избранников Пословский завоевал сразу. Впрочем, кто-то заметил, что как птицу видно по полету, так и о прокуроре судить будут уже по его делам. Кандидата забросали вопросами: и три основных момента, на которые он обратит внимание на новой должности, и сохранились ли творчески наклонности со времен работы в газете, и будет ли новый прокурор участвовать в сессиях Госсовета… Основными моментами оказались координация работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью, профилактика преступлений, а также защита прав и интересов жителей Чувашии во всех сферах их жизнедеятельности. «Мое творчество посвящено грамотной подготовке документов», — ответил Пословский на вопрос о литературных способностях. А про участие в сессиях Госсовета Чувашии сказал так: ни одного заседания в Адыгее он не пропустил, исключение – лишь одно-два, пришедшиеся на время его отпуска.

Кандидатуру нового прокурора республики парламентарии одобрили единогласно. Сам он выразил надежду, что такое единодушие сохранится и в перспективе, когда совместно придется работать на благо жителей Чувашии.

