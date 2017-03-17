ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
20:09 17.03.2017
Депутаты Госсовета Чувашии одобрили кандидатуру нового прокурора республики
20:09 17.03.2017
Депутаты Госсовета Чувашии одобрили кандидатуру нового прокурора республики
12:17 17.03.2017
Михаил Игнатьев согласовал для назначения на должность Прокурора Чувашской Республики кандидатуру Василия Пословского
11:09 17.03.2017
Чувашия – в тройке лидеров по количеству граждан, использующих электронные госуслуги
10:43 17.03.2017
Чувашия в числе регионов России, которые готовы начать переход к новой системе обращения с отходами уже в 2017 году
20:33 16.03.2017
«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка проведут «горячую линию»
16:57 16.03.2017
На реконструкцию Московского моста в Чебоксарах выделят средства из федерального бюджета
15:51 16.03.2017
 1
Журналист «Советской Чувашии» — в числе лауреатов III Всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
15:48 16.03.2017
Чувашия развивает сотрудничество с Удмуртией
13:02 16.03.2017
Обсуждены вопросы соблюдения прав и законных интересов детей
10:00 16.03.2017
В Чувашии подведены предварительные итоги Единого информационного дня
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Лента новостей, Лента_ТОП
Депутаты Госсовета Чувашии одобрили кандидатуру нового прокурора республики

Теперь обещают наблюдать за его работой

Главной темой шестой сессии Госсовета Чувашии шестого созыва стало назначение нового прокурора республики. Парламентарии одобрили на заседании кандидатуру Василия Пословского, представленную Генеральным прокурором России Юрием Чайкой и согласованную с Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым.
Начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Андрей Юмшанов рассказал, что советник юстиции 2 класса Пословский в органах прокуратуры работает более тридцати лет, начинал с низовых должностей, в разные периоды времени был прокурором Одоевского района Тульской области и Пролетарского района Тулы, заместителем прокурора Тульской области. С декабря 2011 года возглавлял прокуратуру Адыгеи. «Зарекомендовал себя квалифицированным и профессионально подготовленным руководителем с большим практическим опытом и организаторскими способностями, — охарактеризовал кандидата Юмшанов. — В работе проявляет настойчивость и принципиальность».
Право выступить, конечно же, предоставили и самому кандидату. Присутствовавшие в зале парламентарии и приглашенные на заседание гости сразу же отметили грамотную, необычайно спокойную речь и тонкое чувство юмора Пословского. «Благодарен тем, кто звонил в Адыгею, уточняя, что же я из себя представляю. Думаю, ничего плохого обо мне не сказали, работая, я стремился, чтобы это оказалось именно так», — подчеркнул он, отметив, что были в его жизни и периоды учительства, работы в редакции районной газеты. Все это и сегодня помогает в труде.
Было заметно, что симпатию народных избранников Пословский завоевал сразу. Впрочем, кто-то заметил, что как птицу видно по полету, так и о прокуроре судить будут уже по его делам. Кандидата забросали вопросами: и три основных момента, на которые он обратит внимание на новой должности, и сохранились ли творчески наклонности со времен работы в газете, и будет ли новый прокурор участвовать в сессиях Госсовета… Основными моментами оказались координация работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью, профилактика преступлений, а также защита прав и интересов жителей Чувашии во всех сферах их жизнедеятельности. «Мое творчество посвящено грамотной подготовке документов», — ответил Пословский на вопрос о литературных способностях. А про участие в сессиях Госсовета Чувашии сказал так: ни одного заседания в Адыгее он не пропустил, исключение – лишь одно-два, пришедшиеся на время его отпуска.
Кандидатуру нового прокурора республики парламентарии одобрили единогласно. Сам он выразил надежду, что такое единодушие сохранится и в перспективе, когда совместно придется работать на благо жителей Чувашии.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Лента новостей, Лента_ТОП, , .

17.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Где ты, «Юность»?

Павел ГАЛОЧКИН, журналист

Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,942 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев