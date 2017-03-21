Чебоксары посетит делегация из Казани с презентацией туристических программ

21 марта 2017 в город Чебоксары приедет делегация из города Казани, в состав которой войдут представители комитета по развитию туризма Республики Татарстан, муниципального образования города Казани и предприятий туристической отрасли.

Целью визита станет презентация туристского потенциала, программ города Казани и города Чебоксары, расширение деловых контактов между представителями туристской сферы обоих городов, заключение договоров о взаимовыгодном сотрудничестве на рынке внутреннего туризма и в области детского туризма, а также обмен практическим опытом в ходе рабочей встречи.

В рамках мероприятия запланирована экскурсия по городу Чебоксары с посещением наиболее интересных объектов, презентация туристического потенциала г. Казань для туроператоров города Чебоксары и СМИ, встреча с руководством администрации города Чебоксары, work-shop в конференц-зале БУ «Чувашский национальный музей» с 14:00 до 17:00.

Администрация г. Чебоксары приглашает представителей СМИ в 14:00 в конференц-зал БУ «Чувашский национальный музей».

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики