ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
19:22 20.03.2017
21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и НТРК премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
17:12 20.03.2017
Чувашские роботехники стали первыми в номинации «Лучшее исследование» на IX Всероссийском фестивале «РобоФест 2017»
15:36 20.03.2017
На дорогах Чувашии появится автоматическая система весогабаритного контроля
15:08 20.03.2017
В 2017 году в Чувашии создадут около 2 тысяч новых рабочих мест
14:33 20.03.2017
На первенстве Поволжья по женской вольной борьбе сборная Чувашии завоевала 18 медалей
14:02 20.03.2017
В Чувашии ситуация на рынке жилищного строительства остается стабильной
12:16 20.03.2017
Спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить сезон зимней рыбалки
11:58 20.03.2017
Минкультуры Чувашии и Комитет по культуре и искусству Мурманской области будут развивать сотрудничество в культурной сфере
18:18 19.03.2017
Михаил Игнатьев и олимпийские чемпионы Александр Тихонов и Владимир Воронков приветствовали участников Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Весенняя капель» памяти Н.А. Михайлова
14:16 19.03.2017
Чувашия укрепляет шефские связи с Северным флотом
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Фоторепортаж
Мужское лицо газеты


На этом снимке, сделанном в 60-х годах прошлого века – два человека, в разные годы возглавлявшие «Советскую Чувашию»: Матвей Семенов (крайний слева в первом ряду) и Давид Абашев (в этом же ряду – второй справа). Но примечательна фотография не только редакторским составом. В те годы журналистика считалась мужской профессией. И «СЧ», конечно, не была исключением. Женщины на снимке – Нина Полянская, Юлия Григорьева, Зоя Григорьева (в центре во втором ряду), Нинель Ургалкина (первый ряд) и другие составляли в редакции прекрасное меньшинство.
Доминировал сильный пол и  в собкоровской сети. Александр Мещанкин (на снимке крайний справа в верхнем ряду), был тогда собственным корреспондентом «СЧ» по Алатырскому району, а Александр Казаков (в первом ряду, в гимнастерке) – по Шумерлинскому. В этой гимнастерке, вспоминает Нина Полянская, он всегда приходил в редакцию, иной одежды не признавал.
Представительный человек в центре последнего ряда (в очках) – Василий Бурков. Он ушел из редакции на фронт, прошел всю войну, но не любил о ней много рассказывать. И другие фронтовики – Алексей Муллин (второй справа в верхнем ряду), Михаил Ижеев, Анатолий Никонов (во втором сверху ряду – второй и четвертый справа) тоже были скромные люди, о своих подвигах много не говорили…

Владимир Жебит

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Фоторепортаж, , .

21.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Где ты, «Юность»?

Павел ГАЛОЧКИН, журналист

Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,460 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев