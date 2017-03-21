Мужское лицо газеты



На этом снимке, сделанном в 60-х годах прошлого века – два человека, в разные годы возглавлявшие «Советскую Чувашию»: Матвей Семенов (крайний слева в первом ряду) и Давид Абашев (в этом же ряду – второй справа). Но примечательна фотография не только редакторским составом. В те годы журналистика считалась мужской профессией. И «СЧ», конечно, не была исключением. Женщины на снимке – Нина Полянская, Юлия Григорьева, Зоя Григорьева (в центре во втором ряду), Нинель Ургалкина (первый ряд) и другие составляли в редакции прекрасное меньшинство.

Доминировал сильный пол и в собкоровской сети. Александр Мещанкин (на снимке крайний справа в верхнем ряду), был тогда собственным корреспондентом «СЧ» по Алатырскому району, а Александр Казаков (в первом ряду, в гимнастерке) – по Шумерлинскому. В этой гимнастерке, вспоминает Нина Полянская, он всегда приходил в редакцию, иной одежды не признавал.

Представительный человек в центре последнего ряда (в очках) – Василий Бурков. Он ушел из редакции на фронт, прошел всю войну, но не любил о ней много рассказывать. И другие фронтовики – Алексей Муллин (второй справа в верхнем ряду), Михаил Ижеев, Анатолий Никонов (во втором сверху ряду – второй и четвертый справа) тоже были скромные люди, о своих подвигах много не говорили…

Владимир Жебит