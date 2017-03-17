Сельмаг отстояли с трудом

В ночь на 16 марта в поселке Сюктерка Чебоксарского района загорелся сельский магазин по улице Главной.
Хозяйка торговой точки после срабатывания охранной сигнализации вызвала на место ЧП экипаж полиции, и лишь стражи порядка сообщили о происшествии пожарным. Потеря драгоценного времени усугубилась трудностями с подъездными путями, в итоге пламя разбушевалось и потушить его полностью спасатели смогли только через час. Были задействованы три единицы специальной техники.
Пожар уничтожил имущество, внутреннюю отделку и чердак здания сельмага, повреждена часть товаров повседневного спроса.
По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Всего с начала года в Чувашии зарегистрировано 158 пожаров. Прямой материальный ущерб от них составил более 15 миллионов рублей. В огне погибли 12 человек, еще 20 – травмированы. Спасены 56 человек.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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