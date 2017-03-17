Аренда без оплаты

ЗА ДОЛГАМИ НАДО СЛЕДИТЬ

Межрайонный прокурор уличил администрации города Шумерля и одноименного района в том, что они не особо беспокоились о пополнении местного бюджета за счет доходов от арендной платы.

А точнее, не контролировали этот процесс, не вели претензионную работу с задолжавшими арендаторами. К примеру, на момент прокурорской проверки не были направлены претензионные письма арендатору, имевшему задолженность по арендной плате за земельный участок за 2015-2016 годы в сумме 734 тыс. рублей. Не направлялись письма и в МУП «ШПУ «Водоканал», которое за указанные годы имело задолженность по арендной плате за использование 12 земельных участков в сумме 572 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности районной администрации. После представлений Шумерлинской межрайонной прокуратурой в адрес глав указанных муниципальных образований приняты меры по устранению нарушений, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.