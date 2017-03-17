Аренда без оплаты

Межрайонный прокурор уличил администрации города Шумерля и одноименного района в том, что они не особо беспокоились о пополнении местного бюджета за счет доходов от арендной платы.
А точнее, не контролировали этот процесс, не вели претензионную работу с задолжавшими арендаторами. К примеру, на момент прокурорской проверки не были направлены претензионные письма арендатору, имевшему задолженность по арендной плате за земельный участок за 2015-2016 годы в сумме 734 тыс. рублей. Не направлялись письма и в МУП «ШПУ «Водоканал», которое за указанные годы имело задолженность по арендной плате за использование 12 земельных участков в сумме 572 тыс. рублей.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности районной администрации. После представлений Шумерлинской межрайонной прокуратурой в адрес глав указанных муниципальных образований приняты меры по устранению нарушений, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.