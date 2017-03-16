Фестиваль радости семейного творчества

Открытый городской фестиваль семейного творчества «Вместе дружная семья», который организует чебоксарская детская музыкальная школа № 2 имени В.П. Воробьева, совпал в этом году с проведением в республике Года Матери и Отца. Организаторы фестиваля поставили перед собой благородную цель: напомнить, что семья – главная ценность в жизни каждого человека, а совместное творчество – один из способов ее укрепления.
Возможность выступить на большой сцене, получить первый позитивный сценический опыт в фестивале-2017 получили восемь семей. Первыми участниками фестивальной программы стала семья Бельских. В этой семье, в которой воспитывается пятеро детей, дети и взрослые все любят делать вместе. Любовь к родному краю, песням и традициям своей малой родины продемонстрировал семейно-родовой ансамбль «КАМАЛ». Огромное количество аплодисментов у зрителей получило выступление семейного дуэта Аришевых, в котором выступили мама и дочка.
Еще одним открытием фестиваля стало выступление семьи Зарубиных, приехавших из села Красные Четаи. Семейный дуэт трогательно и нежно представил популярную песню «Поговори со мною, мама». Команда семьи Москалевых, участница первого фестиваля «Вместе дружная семья», выступила без главы семьи – Константина Москалева, солиста Чувашского театра оперы и балета, который теперь выступает в Москве, в составе Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Но даже в отсутствие своего знаменитого папы и мужа семья произвела на зрителей неизгладимое впечатление программой «Русь называют святою».
Девиз сборной команды семей Михайловых, Журавлевых и Ногаевых – «Всегда вместе!» Семья Эккемеевых не знала себе равных в количестве аплодисментов у любителей танцевального жанра. А в финале выступила воспитывающая приемного ребенка, чудесного «солнечного» мальчика семья Надеждиных, девиз которой – вырастить хороших детей, достойных граждан и патриотов своей Родины.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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