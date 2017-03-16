Восемь причин использовать луковую шелуху в саду и огороде

1. Отвар шелухи благотворно влияет на почву, убивая в ней грибки и дезинфицируя грунт.
2. Если добавить шелуху в почву при перекопке, урожаи на такой грядке будут гораздо выше.
3. Брошенная в лунку горсть шелухи при посадке томатов, перцев, капусты и картофеля спасает растения от черной ножки и гнилей, а также от посягательств медведки.
4. Настоем шелухи можно оздоровить рассаду, опрыскивая ее каждые 5-8 дней.
5. Противники химии в саду успешно используют настой шелухи для борьбы с вредителями и болезнями: 3-литровую банку на треть заполнить шелухой, настоять 1-2 дня. Развести в пропорции 1:2 (1 л настоя на 2 л воды), добавить немного мыла и обработать растения.
6. В настое луковой шелухи замачивают семенной картофель, семена других овощей.
7. При пожелтении листьев огурцов, кабачков, цуккини также эффективна обработка растений настоем луковой шелухи (2 стакана шелухи залить 2 литрами горячей воды и настаивать двое суток, затем процедить, развести холодной водой в двойном объеме и опрыскать растения).
8. Подкормка отваром луковой шелухи вдохнет вторую жизнь и в обитателей подоконников. Горсть шелухи залить 1,5 л воды, прокипятить 5-7 минут, остудить. Достаточно опрыскивать таким отваром листья и поливать верхний слой земляного субстрата для того, чтобы обеспечить профилактику болезней и паразитов, а также снабдить растения достаточным количеством необходимых минеральных веществ и витаминов. Следует помнить: для каждой новой обработки необходимо готовить свежий отвар – при длительном хранении он теряет свои полезные свойства.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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