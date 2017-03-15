Большая победа маленькой Марии

Юная школьница из Чувашии заняла второе место на Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» среди второклассников.

Это мероприятие проводится четырнадцатый год подряд Православным Свято­-Тихоновским гуманитарным университетом. В финале, который состоялся в Москве, приняли участие 90 школьников из двух десятков регионов России, в том числе и Чувашии. А за право попасть в финал состязались не только ребята почти со всей России, но также из Беларуси, Казахстана, посольских школ Таиланда, Гвинеи и Мальты. Чтобы победить, нужно было проявить и эрудицию, и логику, и скорость мышления.

По словам руководителя оргкомитета Викентия Абрамяна, «Наше наследие» входит в перечень предметных олимпиад, утвержденный Министерством образования и науки России. И при этом она единственная масштабная олимпиада для детей начальной школы. «Особенно порадовали успешные результаты ребят из регионов, пока не проявлявшихся в старших возрастах, а некоторых даже дебютировавших в финальных турах, – отметил он. – Второе место в индивидуальном зачете у Марии Семеновой из Чебоксар, Чувашская Республика». К слову сказать, в отборочных соревнованиях попробовали свои силы около 100 тысяч школьников.