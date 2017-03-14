Пришлось вызволять спасателям

В воскресенье днем в районе поселка Сюктерка на Чебоксарском водохранилище трицикл с прицепом угодил в полынью.

На борту самодельного трехколесного транспортного средства находились четверо мужчин и двое подростков. Пострадавшие сообщили о случившемся в Республиканскую поисково-спасательную службу ГКЧС Чувашии.

Поиски незадачливых рыбаков заняли у спасателей станции «Центральная» Александра Сеткина и Дмитрия Белинского около 15 минут. К месту нахождения людей они прибыли на судне на воздушной подушке «Марс-700». Пассажиров эвакуировали на берег, а транспортное средство отбуксировали в Шешкары. К счастью, медицинская помощь ни взрослым, ни подросткам не потребовалась.