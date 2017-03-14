Пришлось вызволять спасателям

В воскресенье днем в районе поселка Сюктерка на Чебоксарском водохранилище трицикл с прицепом угодил в полынью.
На борту самодельного трехколесного транспортного средства находились четверо мужчин и двое подростков. Пострадавшие сообщили о случившемся в Республиканскую поисково-спасательную службу ГКЧС Чувашии.
Поиски незадачливых рыбаков заняли у спасателей станции «Центральная» Александра Сеткина и Дмитрия Белинского около 15 минут. К месту нахождения людей они прибыли на судне на воздушной подушке «Марс-700». Пассажиров эвакуировали на берег, а транспортное средство отбуксировали в Шешкары. К счастью, медицинская помощь ни взрослым, ни подросткам не потребовалась.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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