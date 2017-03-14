Попали в дело

ЖИЛЬЕ ЧЕРЕЗ СУД

Прокуратура Московского района Чебоксар защитила жилищные права двух сестер-сирот.

У девушек 23 и 26 лет основания для обеспечения жильем появились в 2014 году. Однако администрация Чебоксар до сих пор не решила жилищный вопрос сирот. Хотя после окончания учебы в образовательном учреждении, в учреждениях всех видов профессионального образования они обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилплощадью не ниже установленных социальных норм. Прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на администрацию Чебоксар обязанности предоставить сестрам-сиротам благоустроенные жилые помещения специализированного фонда по договорам найма. Иски удовлетворены.

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ОТВЕТИЛ ЗА РУКОПРИКЛАДСТВО

На 50 тысяч рублей суд оштрафовал учителя одной из школ Аликовского района, который жестоко обращался со своим учеником.

Установлено, что в феврале и марте прошлого года педагог «неоднократно применял недопустимые способы воспитания» в отношении семиклассника, нарушавшего дисциплину на уроке. В частности, учитель дергал подростка за волосы, ударил по уху, однажды толкнул так, что ученик ударился о шкаф, а еще коленом в живот…

Педагог не признал свою вину, в суде сказал, что учащийся его оговаривает. Однако государственный обвинитель представил убедительные доказательства недостойного поведения педагога. Помимо наложенного штрафа, он на два года лишен права заниматься педагогической деятельностью. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.