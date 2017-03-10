В Чебоксарах открылся Центр по привлечению и отбору волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

10 марта в Чебоксарах Премьер-министр Чувашии Иван Моторин принял участие в открытии Центра по привлечению и отбору волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

В церемонии открытия центра также приняли участие министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Юрий Исаев и глава города Чебоксары Ирина Клементьева.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики подчеркнул значение открывшегося центра и необходимость развития волонтёрского движения. «Волонтёры — это активная часть общества, без добровольцев не проходит ни одно значимое событие в нашей стране и за рубежом. В России за последние годы сформировался большой опыт работы волонтёрского движения. Волонтёры являются визитной карточкой, «лицом» любого события, от того, как они общаются с гостями, судят о нашей стране», — сказал он.

В рамках церемонии открытия центра было подписано соглашение о взаимодействии между Ассоциацией волонтёрских центров России и Волонтёрским центром города Чебоксары в рамках реализации волонтерской программы XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Отметим, вовлечение молодёжи в активную добровольческую деятельность является одним из направлений развития молодёжной политики Чувашии. В республике растёт численность волонтёров, за последние 5 лет она увеличилась в два раза. В регионе насчитывается более 43 тыс. волонтёров. Они являются активными участниками мероприятий различного уровня как в республике, так и за её пределами.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в Сочи 15-22 октября 2017 года. Он соберёт более 20 000 молодёжных лидеров в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран мира, в мероприятии также примут участие 5 000 волонтёров. Чувашскую Республику на фестивале представят 125 участников и 50 волонтёров. Волонтёрский центр г. Чебоксары стал одним из двадцати Центров привлечения и подготовки волонтёров фестиваля в нашей стране. Его задача — отобрать и подготовить волонтёров для участия в фестивале.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркивает, проведение XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов приобретает особую значимость в условиях осложнения международной обстановки. Он полагает, что мероприятие послужит налаживанию коммуникаций, установлению контактов и развитию дружеских отношений между молодёжью разных стран.

«Представлять Чувашию и Россию — это большая честь и ответственность. Ребятам, которые примут участие в фестивале, нужно использовать все имеющиеся возможности для своего развития, культурного обогащения, расширения кругозора, общения и установления дружеских связей», — отметил руководитель региона в ходе заседания круглого стола, посвященного подготовке к участию молодых людей из Чувашии в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в г. Сочи.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики