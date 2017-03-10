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    Главное
    Ночная красавица в саду

    Каждый цветовод мечтает о том, чтобы его участок цвел и благоухал круглые сутки. Реализовать такую мечту поможет мирабилис или ночная красавица. Второе имя цветок получил неспроста. Дело в том, что его красивейшие цветы распускаются в вечернее время (как правило, после 16 часов) и наполняют сад удивительным благоуханием до самого утра. Радует растение и в пасмурные дни. Вырастить это чудо на своем участке не так уж и трудно.
    На своей родине, американском континенте, мирабилис считается многолетним растением. В наших условиях цветок культивируют как однолетник. Проще всего вырастить его из семян. Они прекрасно всходят, а всхожесть сохраняют до 4 лет. Чтобы растение зацвело как можно раньше, я сею его семена на рассаду в середине марта. Всходы появляются через неделю. Особое внимание грунту: он должен быть легким и не кислым. После отрастания первого настоящего листика всходы пикирую в горшочки. Ухаживаю за сеянцами мирабилиса как и за другой рассадой цветов. Своевременный полив, достаточное освещение стаканчиков с рассадой – залог получения хорошей крепкой рассады цветов.
    Мирабилис теплолюбив, поэтому рассаду высаживаю в открытый грунт, когда установится теплая погода – конец мая – начало июня. Для посадки ночной красавицы лучше выбрать солнечное, защищенное от ветров место и желательно неподалеку от дома или беседки, чтобы наслаждаться вечерним ароматом.
    Как и другие цветы, мирабилис требует своевременных поливов, прополок и подкормок. При слишком бледных листочках и отставании растения в росте подкармливаю его азотными удобрениями, в фазе образования бутонов – фосфорсодержащими.
    Несмотря на то, что ночная красавица считается однолетним растением, его клубни можно хранить. Для этого осенью клубни растений нужно выкопать и хранить в погребе, а по весне высадить в почву так же, как и георгины. При первом повреждении листьев морозом клубни выкапывают, очищают от почвы и укладывают на хранение. Если лето теплое и семена вызрели, то стоит собрать и их. Кстати, в такие годы мирабилис дает неплохой самосев.

    Елена СЕРГЕЕВА, Моргаушский район

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    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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