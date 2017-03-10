Главное, Культура Кто поедет на «Коляда-Plays» АВТОР ФЕСТИВАЛЯ ГОТОВ ПРИНЯТЬ ОБЕ ПОСТАНОВКИ Драматург и режиссер Николай Коляда составил предварительную афишу Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», в которую вошли и два спектакля Русского драматического театра «Птица Феникс возвращается домой» и «Чехов CLUB» режиссера Сергея Юнганса. Поворот вполне ожидаемый, авторы пьес для этих постановок уральцы Яна Скоморохова и Ярослава Пулинович. Да и режиссер екатеринбургский.

«Я рассмотрел все заявки на фестиваль «Коляда-Plays», хотел бы, чтобы афиша фестиваля в этом году выглядела бы так, – написал Николай Коляда на своей странице в социальной сети, публикуя список из 32 постановок, как по своим пьесам, так и пьесам молодых авторов заслужившей большую известность «уральской школы драматургии». – Как было бы замечательно, если бы все они приехали. Какой прекрасный театральный праздник был бы в городе, а?! Я всегда повторяю, что у нас не фестиваль достижений, а фестиваль-лаборатория. И что тут скрывать, для меня самое важное: мотивировать театры к тому, чтобы они обращались к пьесам уральских драматургов».

Кроме театров из Архангельска, Ижевска, Ульяновска, Альметьевска и других российских городов, в афише есть и театры из Румынии, Македонии, Венгрии и Сербии, спектакли на казахском и татарском языках. Сейчас начинается период конкретных договоренностей с театрами. В РДТ пока тоже выбирают, какая постановка будет представлять театр, потому что поедет скорее всего одна из названных.

«Коляда-Plays» в этом году пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.

Напомним, что в 2013 году обладателем Гран при VII Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» стал спектакль по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель» Чувашского драматического академического театра имени К.В. Иванова.

Метки: Культура, Театр, фестиваль.



Метки: Главное A A A