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19:22 06.03.2017
435 млн рублей планируется направить в 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах
19:38 07.03.2017
Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион
16:30 07.03.2017
Михаил Игнатьев вручил госнаграды женщинам: «Трудом и преданностью каждого из вас создается слава Чувашии»
16:00 07.03.2017
В Чувашии увеличили штраф за нарушение порядка распоряжения государственным имуществом
15:11 07.03.2017
Кабмин Чувашии отобрал проекты для финансовой поддержки из республиканского бюджета
17:14 06.03.2017
17 медалей разного достоинства завоевали легкоатлеты Чувашии на Кубке и первенстве России по спорту лиц с ПОДА
17:06 06.03.2017
Президент «Деловой России» Алексей Репик: Правительство Чувашии, Глава региона Михаил Игнатьев понимают запросы и делового сообщества, и граждан республики
15:52 06.03.2017
В 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах планируется направить 435 млн рублей
15:51 06.03.2017
Амбулифт для людей с ограниченными возможностями в Чебоксарском аэропорту появится к сентябрю 2017 года
14:42 06.03.2017
Стартапы из Чувашии стали призерами Russian Startup Tour Open Innovations 2017
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На еженедельном совещании Правительства Чувашии подведены итоги Российского инвестиционного форума
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    Цветы для героя

    По словам Эльвиры Алексеевны, опера «Чапай» прошла с большим успехом. А после окончания спектакля Андриян Николаев поднялся на сцену и горячо поблагодарил артистов за великолепную работу. На следующий день, 28 февраля, 1963 года о визите космонавта в театр написали в «Советской Чувашии». Фото Олега МАЛЬЦЕВАС ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКОВ – НА ГАЗЕТНУЮ СТРАНИЦУ

    Третий год 17-летняя Эля занималась в балетной студии еще молодого Чувашского музыкально-драматического театра (ныне Чувашский государственный театр оперы и балета). Однажды перед началом оперы «Чапай», шедшей в театре уже в 50-й раз, главный режиссер Борис Марков подошел к молодой балерине и серьезно сказал: «Эльвира, сегодня к нам на спектакль приедет Андриян Николаев. Тебе и Вале Осановой выпала честь преподнести ему от нашего театра цветы».
    Казалось, только недавно Эльвира вместе с мамой встречала на Красной площади в Чебоксарах космонавта № 3 после его первого полета в космос. Народу тогда собралось великое множество. Каждому пусть издалека, но хотелось взглянуть на знаменитого летчика. А тут десятикласснице представилась возможность увидеть народного героя так близко! За несколько минут до начала оперы юных артисток нарядили в национальные костюмы, в волосы вплели длинные косы. Цветы девушкам выдали простенькие, тепличные, ведь на дворе была зима…
    Эту историю поведала нам наша постоянная читательница, педагог Эльвира Алексеевна Козлова (до замужества Кудашева). «Помнится, нам сказали, Николаев сидит в шестом ряду, и я сразу узнала его по военной форме, – рассказала она корреспонденту «СЧ». – Как только наш режиссер произнес приветственную речь, мы с Валей с разных сторон двинулись к Николаеву. В тот момент, когда я дарила ему цветы, нас запечатлел фотограф, а на следующий день, 28 февраля 1963 года, снимок появился в газете «Советская Чувашия».
    На днях газетную вырезку того номера Эльвира Алексеевна принесла к нам в редакцию и с удовольствием поделилась своими воспоминаниями как о газете, так и о своей жизни.
    После того случая она еще трижды вручала почетному гостю театра цветы. И каждый раз летчик-космонавт говорил спасибо и целовал девушек в щеку. А однажды Николаев приехал не в форме, как обычно, а в штатском, и Эльвира не сразу увидела его в толпе зрителей. Заметив нерешительность девушки с цветами, люди тихонько подсказали ей дорогу. А вот в четвертый раз дважды Герой Советского Союза приехал в театр уже с супругой Валентиной Терешковой.
    «Она была в черной мутоновой шубке с серым воротничком, такая красивая, ну настоящая леди, – вспомнила наша собеседница. – И я, заранее договорившись с напарницей, вручила свой букет цветов первой женщине-космонавту».
    По словам Эльвиры Козловой, в музыкальном театре прошли ее самые интересные годы. Да и советские люди любили ходить в театр, тот же Николаев, на каком бы спектакле ни был, всегда оставался до конца.
    Меж тем успехи молодого театра постоянно освещались на страницах «Советской Чувашии». А газету наша читательница помнит еще с тех времен, когда она называлась «Красная Чувашия» и возглавлял ее Сергей Карташов: «Мой папа – участник Великой Отечественной войны – был хорошо знаком с редактором. Мы были соседями по дому, Сергея Васильевича я звала дядей Сережей, а с его дочерью училась в одном классе».
    Уже потом, когда Эльвира Алексеевна после окончания пединститута стала работать завучем в своей родной 4-й школе, она снова «попала» в газету. В 70-е годы вместе с директором Ольгой Беляевой открыла здесь школу с углубленным изучением английского языка. Об опыте чебоксарских педагогов рассказывалось в материале «СЧ» «Высокое призвание», подготовленном специально ко Дню учителя, в 1974 году. А в 1991 году уже заслуженный учитель республики Эльвира Козлова с учениками впервые поехала в Америку. И в нашей газете скоро вышла заметка под заголовком «Незабываемая поездка в США».
    Газетные вырезки педагог хранит в специальном альбоме и вынимает их в редких случаях. «Вот прочитала в «Советской Чувашии», что корреспонденты собирают интересные истории статей и снимков, сразу подумала – у меня есть о чем рассказать», – сказала ветеран театра. Наш постоянный подписчик (семья Кудашевых выписывала газету с 1948 года) – очень увлеченный человек: вместе с внучкой делает чудесные открытки в технике квиллинг, занимается скандинавской ходьбой, чтобы поддержать свое здоровье. Обо всем полезном Эльвира Алексеевна узнает из «Советской Чувашии». Чтение газеты для нее – это не просто привычка с детства, это образ жизни, который помогает быть в курсе событий, вести активную жизнь, даже находясь на заслуженном отдыхе.

    СТРОЧКИ В ГАЗЕТЕ
    11 августа 1962 года Андриян Николаев и Павел Попович впервые в мире осуществили на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Восток-4» групповой полет, который ознаменовал новый этап в освоении космоса. На следующий день известный чувашский поэт Александр Калган в газете «Советская Чувашия» опубликовал стихотворение, посвященное знатному земляку, которое заканчивалось словами:
    «Во имя мира на планете нашей
    Полет ты совершил бессмертный свой.
    Тобой, земляк, гордятся все чуваши,
    Гордится Родина тобой».

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    07.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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