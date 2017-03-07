Главное Цветы для героя С ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКОВ – НА ГАЗЕТНУЮ СТРАНИЦУ Третий год 17-летняя Эля занималась в балетной студии еще молодого Чувашского музыкально-драматического театра (ныне Чувашский государственный театр оперы и балета). Однажды перед началом оперы «Чапай», шедшей в театре уже в 50-й раз, главный режиссер Борис Марков подошел к молодой балерине и серьезно сказал: «Эльвира, сегодня к нам на спектакль приедет Андриян Николаев. Тебе и Вале Осановой выпала честь преподнести ему от нашего театра цветы».

Казалось, только недавно Эльвира вместе с мамой встречала на Красной площади в Чебоксарах космонавта № 3 после его первого полета в космос. Народу тогда собралось великое множество. Каждому пусть издалека, но хотелось взглянуть на знаменитого летчика. А тут десятикласснице представилась возможность увидеть народного героя так близко! За несколько минут до начала оперы юных артисток нарядили в национальные костюмы, в волосы вплели длинные косы. Цветы девушкам выдали простенькие, тепличные, ведь на дворе была зима…

Эту историю поведала нам наша постоянная читательница, педагог Эльвира Алексеевна Козлова (до замужества Кудашева). «Помнится, нам сказали, Николаев сидит в шестом ряду, и я сразу узнала его по военной форме, – рассказала она корреспонденту «СЧ». – Как только наш режиссер произнес приветственную речь, мы с Валей с разных сторон двинулись к Николаеву. В тот момент, когда я дарила ему цветы, нас запечатлел фотограф, а на следующий день, 28 февраля 1963 года, снимок появился в газете «Советская Чувашия».

На днях газетную вырезку того номера Эльвира Алексеевна принесла к нам в редакцию и с удовольствием поделилась своими воспоминаниями как о газете, так и о своей жизни.

После того случая она еще трижды вручала почетному гостю театра цветы. И каждый раз летчик-космонавт говорил спасибо и целовал девушек в щеку. А однажды Николаев приехал не в форме, как обычно, а в штатском, и Эльвира не сразу увидела его в толпе зрителей. Заметив нерешительность девушки с цветами, люди тихонько подсказали ей дорогу. А вот в четвертый раз дважды Герой Советского Союза приехал в театр уже с супругой Валентиной Терешковой.

«Она была в черной мутоновой шубке с серым воротничком, такая красивая, ну настоящая леди, – вспомнила наша собеседница. – И я, заранее договорившись с напарницей, вручила свой букет цветов первой женщине-космонавту».

По словам Эльвиры Козловой, в музыкальном театре прошли ее самые интересные годы. Да и советские люди любили ходить в театр, тот же Николаев, на каком бы спектакле ни был, всегда оставался до конца.

Меж тем успехи молодого театра постоянно освещались на страницах «Советской Чувашии». А газету наша читательница помнит еще с тех времен, когда она называлась «Красная Чувашия» и возглавлял ее Сергей Карташов: «Мой папа – участник Великой Отечественной войны – был хорошо знаком с редактором. Мы были соседями по дому, Сергея Васильевича я звала дядей Сережей, а с его дочерью училась в одном классе».

Уже потом, когда Эльвира Алексеевна после окончания пединститута стала работать завучем в своей родной 4-й школе, она снова «попала» в газету. В 70-е годы вместе с директором Ольгой Беляевой открыла здесь школу с углубленным изучением английского языка. Об опыте чебоксарских педагогов рассказывалось в материале «СЧ» «Высокое призвание», подготовленном специально ко Дню учителя, в 1974 году. А в 1991 году уже заслуженный учитель республики Эльвира Козлова с учениками впервые поехала в Америку. И в нашей газете скоро вышла заметка под заголовком «Незабываемая поездка в США».

Газетные вырезки педагог хранит в специальном альбоме и вынимает их в редких случаях. «Вот прочитала в «Советской Чувашии», что корреспонденты собирают интересные истории статей и снимков, сразу подумала – у меня есть о чем рассказать», – сказала ветеран театра. Наш постоянный подписчик (семья Кудашевых выписывала газету с 1948 года) – очень увлеченный человек: вместе с внучкой делает чудесные открытки в технике квиллинг, занимается скандинавской ходьбой, чтобы поддержать свое здоровье. Обо всем полезном Эльвира Алексеевна узнает из «Советской Чувашии». Чтение газеты для нее – это не просто привычка с детства, это образ жизни, который помогает быть в курсе событий, вести активную жизнь, даже находясь на заслуженном отдыхе. СТРОЧКИ В ГАЗЕТЕ

11 августа 1962 года Андриян Николаев и Павел Попович впервые в мире осуществили на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Восток-4» групповой полет, который ознаменовал новый этап в освоении космоса. На следующий день известный чувашский поэт Александр Калган в газете «Советская Чувашия» опубликовал стихотворение, посвященное знатному земляку, которое заканчивалось словами:

«Во имя мира на планете нашей

Полет ты совершил бессмертный свой.

Тобой, земляк, гордятся все чуваши,

Гордится Родина тобой».

Метки: История, Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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