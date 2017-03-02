ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

10 марта. Школа юного театрала. Премьера! П. Чайковский «Мазепа», «Орлеанская дева», сцены из опер (6+).

11 марта (днем). Школа юного театрала. Р. Щедрин «Конек-горбунок» (на фото) (0+).

12 марта (днем)

А. Иванов «Кентервильское привидение» (0+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

9 марта. «Деньги глаза слепят» (12+).

10 марта. «Константин Иванов» (12+).

11 марта. «Женись, сынок, женись» (12+).

12 марта. «Суженая сама пришла» (12+).

Начало в 18.30.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

7 марта

«FlamencoVivo» (Москва). Танцевальное шоу «Фламенко» (6+).

10 марта

Любимые песни в исполнении лучших вокалистов города «Весенний концерт для любимых женщин» (6+).

12 марта (днем)

Театр Год?. «Доброе золото» (0+).

Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

9 марта

Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).

10 марта

М. Себастиан «Безымянная звезда» (16+).

11 марта

Р. Куни «№ 13» (16+).

12 марта (днем)

Е. Шварц «Красная Шапочка» (0+),

(вечером)

Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

8 марта. Акция «В театр – с мамой!» Мамам и бабушкам – вход свободный! В. Зимин «Жила-была Сыроежка» (0+).

К/т «Сеспель». Акция «В театр – с мамой!» Мамам и бабушкам – вход свободный! Г. Остер «Клочки по закоулочкам» (0+). Начало в 12.00.

10 марта. А. Пушкин, В. Пектеев «Капитанская дочка» (12+). Начало в 16.00.

11 марта. В. Николаев, И.Трер «Ванюшкины каникулы» (0+). Начало в 12.00.

ТЕАТР КУКОЛ

8 марта. «Колобок» (0+). Начало в 10.30.

10 марта (вечером). Н. Гернет «Царевна-лягушка» (6+). Начало в 18.00.

11 марта. Г. Азам «Светофор» (0+). Начало в 10.30 и 13.00.

12 марта

Л. Ралчев «Волк и семеро козлят» (0+). Начало днем в 10.30 и 13.00.

ФИЛАРМОНИЯ

12 марта

Концерт «Бах и Джаз» с участием органистки Лады Лабзиной и художника песочной анимации Ляли Явкиной.

Начало в 17.00.