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18:04 02.03.2017
Автором текста Тотального диктанта-2017 выбран Леонид Юзефович
17:41 02.03.2017
Сотрудники Международного аэропорта Чебоксары не были готовы к прилету спортсменов в колясках и поэтому предложили перенести их из салона самолета на руках
14:01 02.03.2017
Опытом работы чебоксарских парков в зимний период заинтересовались другие города России
13:35 02.03.2017
В Чувашии полицейские изъяли более 5000 литров контрафактного алкоголя
12:59 02.03.2017
В Чебоксарах может появиться библиотека будущего
12:33 02.03.2017
Рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Чувашии с Общественным телевидением России
17:20 01.03.2017
В Чувашии сократилось число государственных гражданских служащих
15:47 01.03.2017
Подписано соглашение на финансирование из федерального бюджета строительства пяти и реконструкции двух сельских дорог в Чувашии
22:28 28.02.2017
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов вопросы межбюджетной политики
16:41 28.02.2017
Делегация Чувашской Республики приняла участие в Российском инвестиционном форуме — 2017
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Главное, Культура
Репертуар

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
10 марта. Школа юного театрала. Премьера! П. Чайковский «Мазепа», «Орлеанская дева», сцены из опер (6+).
11 марта (днем). Школа юного театрала. Р. Щедрин «Конек-горбунок» (на фото) (0+).
12 марта (днем)
А. Иванов «Кентервильское привидение» (0+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
9 марта. «Деньги глаза слепят» (12+).
10 марта. «Константин Иванов» (12+).
11 марта. «Женись, сынок, женись» (12+).
12 марта. «Суженая сама пришла» (12+).
Начало в 18.30.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
7 марта
«FlamencoVivo» (Москва). Танцевальное шоу «Фламенко» (6+).
10 марта
Любимые песни в исполнении лучших вокалистов города «Весенний концерт для любимых женщин» (6+).
12 марта (днем)
Театр Год?. «Доброе золото» (0+).
Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
9 марта
Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).
10 марта
М. Себастиан «Безымянная звезда» (16+).
11 марта
Р. Куни «№ 13» (16+).
12 марта (днем)
Е. Шварц «Красная Шапочка» (0+),
(вечером)
Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
8 марта. Акция «В театр – с мамой!» Мамам и бабушкам – вход свободный! В. Зимин «Жила-была Сыроежка» (0+).
К/т «Сеспель». Акция «В театр – с мамой!» Мамам и бабушкам – вход свободный! Г. Остер «Клочки по закоулочкам» (0+). Начало в 12.00.
10 марта. А. Пушкин, В. Пектеев «Капитанская дочка» (12+). Начало в 16.00.
11 марта. В. Николаев, И.Трер «Ванюшкины каникулы» (0+). Начало в 12.00.

ТЕАТР КУКОЛ
8 марта. «Колобок» (0+). Начало в 10.30.
10 марта (вечером). Н. Гернет «Царевна-лягушка» (6+). Начало в 18.00.
11 марта. Г. Азам «Светофор» (0+). Начало в 10.30 и 13.00.
12 марта
Л. Ралчев «Волк и семеро козлят» (0+). Начало днем в 10.30 и 13.00.

ФИЛАРМОНИЯ
12 марта
Концерт «Бах и Джаз» с участием органистки Лады Лабзиной и художника песочной анимации Ляли Явкиной.
Начало в 17.00.

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Метки: Главное, Культура, , .

02.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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