В Чебоксарах прошел конкурс для учащихся детских художественных школ «Акварельная живопись»

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ВОЛШЕБСТВЕ АКВАРЕЛИ

На протяжении четырех академических часов юные художники кропотливо работали над натюрмортом. Так в чебоксарской детской художественной школе № 6 имени Акцыновых проходил открытый городской конкурс для учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств «Акварельная живопись».

Организаторами конкурса кроме названной школы стали администрация города Чебоксары, в частности, управление культуры и развития туризма, и Чувашское региональное отделение Союза педагогов-художников.

Конкурс призван развивать творчество юных художников, выявлять их творческий потенциал в области акварельной живописи и сохранять традиции художественной педагогики. В «Акварельной живописи» приняли участие 85 учащихся 11 детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Чебоксар, Новочебоксарска, Мариинского Посада, Канаша и поселка Кугеси. А в экспертный совет вошли такие известные художники, представители Союза художников Чувашии, как Виктор Бритвин, Андрей Анохин, Валентина Милославская и Константин Кокель.

Победителей «акварельного» конкурса назовут через месяц, 28 марта, в рамках научно-практической конференции педагогов-художников Чувашии «Инновационные и традиционные технологии в преподавании предметов изобразительного искусства». А работы представят на школьном сайте.