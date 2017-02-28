Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, председатель Совета директоров Группы Компаний «Ренова»:

«Когда бизнес принимает решение о размещении тех или иных производств, главное – это уровень организационной, административной поддержки, который мы получаем на территории региона в лице руководства республики. Надо отметить, в Чувашии наше взаимодействие с руководством всегда носит очень конструктивный, содержательный, конкретный характер. Хочу за это поблагодарить лично Михаила Васильевича… Проект строительства теплиц в Чувашии по передовым голландским технологиям также связан с накопившимся опытом, пониманием, куда двигается республика в целом, какие производства она хочет иметь на своей территории, какой у нее кадровый потенциал».