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На проведение Дня республики Порецкий район получит около 100 миллионов рублей

В 2017 году праздничные мероприятия, посвященные Дню республики, наряду со столицей Чувашии пройдут и в Порецком районе. Не менее 100 млн рублей муниципалитет получит на благоустройство территории, строительство новых объектов и подготовку к праздничным мероприятиям. Об этом Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил на итоговом заседании, посвященном подведению итогов социально-экономического развития района за 2016 год. «Ваша инициатива поддержана, средства из республиканского бюджета будут выделены. К вам приедут гости, творческие коллективы со всех уголков страны. Вы должны в полной мере раскрыть перед ними красоту родного края», — сказал руководитель региона.

Открывая заседание, Михаил Игнатьев обратил внимание на первоочередные задачи, стоящие сегодня перед муниципальными образованиями республики. «Необходимо правильно расставлять приоритеты, корректировать решения с учётом мнения жителей республики. Молодёжь ждёт от нас создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, жители республики говорят о необходимости совершенствования системы здравоохранения, сохранении социальных гарантий», — подчеркнул он.

Глава республики напомнил о новых возможностях, которые сегодня открываются перед предпринимателями. В Чувашии создан региональный Фонд развития промышленности, предусмотрено 1,5 млрд рублей на поддержку прорывных проектов.

С отчётным докладом выступил глава администрации Порецкого района Евгений Лебедев. Было отмечено, что агропромышленный комплекс является основным локомотивом экономики района. По итогам года в районе зафиксирован рост валового сбора зерновых и зернобобовых культур, валового сбора картофеля, овощей, рост производства молока.

В 2016 году в Порецком районе реализовано 7 инвестиционных проектов. Одними из самых крупных и социально значимых инвесторов является компания ООО «КиПиАйАгро». В развитие сельского хозяйства района организация вложила более 114 млн рублей. Компания выращивает технические культуры, экспортирует семена льна. Михаил Игнатьев напомнил, что компания «КиПиАйАгро» в Канашском районе реализует инвестиционный проект по глубокой переработке пшеницы.

Евгений Лебедев также отметил, что за 5 лет в районе планируется создать около 500 новых рабочих мест.

Главными проблемами муниципалитета являются низкие темпы строительства жилья и кредиторская задолженность районной больницы. Михаил Игнатьев поручил Минфину Чувашии взять решение вопроса долгов за услуги ЖКХ центральной районной больницы на особый контроль. Он также поручил руководителю информационной группы – министру физической культуры и спорта Сергею Шелтукову в течение месяца доложить о принятых решениях по финансовому оздоровлению больницы.

Отвечая на вопрос ветеранов района о возможном присоединении районной больницы к Алатырской ЦРБ, Михаил Игнатьев подчеркнул, что сегодня ни одно решение о реструктуризации или оптимизации работы учреждений не будет приниматься без учёта общественного мнения и проведения публичных слушаний.

Михаил Игнатьев обратил внимание на увеличение количества разводов в муниципалитете. Начальнику отдела ЗАГС рекомендовано провести мероприятия по укреплению института семьи. «В этом вопросе вы должны поднять всех: директоров школ, садиков, организаций и предприятий. Молодёжь нужно отрывать от компьютеров, проводить с ними беседы. Порецкая земля – благодарная, здесь можно работать, создавать семьи и растить детей», — сказал он.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина обратила внимание на снижение поступления собственных доходов за 2016 год, которые сложились ниже уровня 2015 года на 9,9%. В качестве резерва для пополнения местной казны министр назвала доходы от использования муниципального имущества и рекомендовала провести инвентаризацию.

Жители села Антипинка поблагодарили Михаила Игнатьева за отклик на их обращение. «У нас построена лучшая дорога в Порецком районе. Душевное вам спасибо»,— сказали они. Глава республики заверил, что строительство автомобильных дорог будет продолжено.

Председатель Совета женщин Порецкого района Людмила Гаранина выразила слова искренней признательности за пристальное внимание укреплению института семьи, поддержке молодежи.

Подводя итоги совещания, Михаил Игнатьев подчеркнул, что у Порецкого района есть резервы для дальнейшего развития. «Необходимо работать только на результат. Наша общая задача – повышение уровня социального самочувствия жителей района», – заметил Михаил Игнатьев и поблагодарил поречан за любовь к родной земле.

В ходе совещания были вручены государственные награды и свидетельства о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

22.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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