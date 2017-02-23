Главное 23 февраля – День защитника Отечества Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! День защитника Отечества – праздник мужественных, смелых, сильных и благородных мужчин, которые самоотверженно стоят на страже Отчизны, обеспечивают сохранение стабильности в России.

В условиях новых угроз и вызовов уделяется огромное внимание укреплению обороноспособности страны. Военнослужащими, производственными и научными коллективами успешно решаются приоритетные задачи обеспечения национальной безопасности. В Чувашской Республике работают стратегически важные предприятия, которые выполняют заказы для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В Чувашии ежегодно проводится более 500 мероприятий военной и гражданско-патриотической направленности. Сильны традиции юнармейского и кадетского движения; работа поисковых отрядов и объединений поддержана грантами Главы Чувашской Республики.

Хочу выразить искренние слова благодарности нашим ветеранам. Преданность Родине, волевые качества помогли им пережить самые суровые испытания. Благодаря их подвигу Россия выстояла, доказала свою силу.

В этот день желаю крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого доброго! Пусть все поставленные в жизни цели будут достигнуты! Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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