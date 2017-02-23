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18:13 22.02.2017
 1
За Национальным телевидением Чувашии закреплена 21-я кнопка
12:48 22.02.2017
 8
Министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова освобождена от занимаемой должности
11:33 22.02.2017
 1
Министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики назначен Владимир Иванов
11:26 22.02.2017
На проведение Дня республики Порецкий район получит около 100 миллионов рублей
18:51 20.02.2017
В Чувашии в новом учебном году в первый класс пойдут более 15 тысяч детей
17:25 20.02.2017
В Чебоксарах предложили сократить количество троллейбусных рейсов после 23 часов
12:08 20.02.2017
В Чувашии идет подготовка к посевным работам
11:25 20.02.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия посетил выставку «Серебряная кладовая»
22:08 18.02.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал интервью крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао»
15:26 18.02.2017
Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кубой и Чувашией
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  • виктор on Министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова освобождена от занимаемой должности
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    Главное
    23 февраля – День защитника Отечества

    Уважаемые соотечественники!
    Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

    День защитника Отечества – праздник мужественных, смелых, сильных и благородных мужчин, которые самоотверженно стоят на страже Отчизны, обеспечивают сохранение стабильности в России.
    В условиях новых угроз и вызовов уделяется огромное внимание укреплению обороноспособности страны. Военнослужащими, производственными и научными коллективами успешно решаются приоритетные задачи обеспечения национальной безопасности. В Чувашской Республике работают стратегически важные предприятия, которые выполняют заказы для отечественного оборонно-промышленного комплекса.
    В Чувашии ежегодно проводится более 500 мероприятий военной и гражданско-патриотической направленности. Сильны традиции юнармейского и кадетского движения; работа поисковых отрядов и объединений поддержана грантами Главы Чувашской Республики.
    Хочу выразить искренние слова благодарности нашим ветеранам. Преданность Родине, волевые качества помогли им пережить самые суровые испытания. Благодаря их подвигу Россия выстояла, доказала свою силу.
    В этот день желаю крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого доброго! Пусть все поставленные в жизни цели будут достигнуты!

    Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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    Метки: Главное, .

    23.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Акция без последствий?

    Вячеслав ИВАНОВ, журналист

    Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
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