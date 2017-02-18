Сэкономить на платежах не удалось

КОТЕЛ ЛИЧНЫЙ, А ПОДЪЕЗД ОБЩИЙ

Поучительное дело для жильцов, мечтающих об индивидуальном отоплении в многоквартирном доме, рассмотрел Канашский районный суд.

Муниципальное предприятие «УК ЖКХ» решило через суд взыскать с местного жителя задолженность по оплате коммунальных услуг, а конкретно – за отопление и горячее водоснабжение на общедомовые нужды.

Как установлено в суде, в многоквартирном доме, где проживает должник, централизованное отопление. По проекту газоснабжения, выполненному ОАО «Чувашсетьгаз» в 2005 году, квартира Егора Петровича (персональные данные изменены) переведена с централизованного отопления на систему поквартирного отопления – там установлен настенный газовый котел.

Однако, пояснил истец, действующим нормативно-­правовым регулированием не предусмотрен переход одного или нескольких жилых помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на другой вид индивидуального отопления. По этой причине российским правительством не урегулирована возможность раздельного определения норматива потребления в отношении отопления на общедомовые нужды и норматива потребления в жилом (нежилом) помещении.

Согласно Жилищному кодексу РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения должна проводиться только по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

По расчетам УК Егор Петрович задолжал за отопление и горячее водоснабжение на общедомовые нужды, включая начисленные пени, свыше 19 тыс. рублей. Жилец подал встречный иск к управляющей компании. С его слов, перевод квартиры с централизованного отопления на индивидуальное выполнен на законных основаниях, с разрешения МП «УК ЖКХ» и других инстанций. На протяжении восьми лет никаких претензий не было, и нате вам – проснулись, объявили должником.

Также Егор Петрович пояснил суду, что никаких договорных отношений на прием теплоэнергии и горячего водоснабжения между ним и УК не имеется, отопительные приборы в его квартире к системе центрального отопления не присоединены, а транзитные трубы стояков теплоизолированы.

Однако жилец проиграл дело. Отключение квартир в МКД от центральной системы изменяет общедомовую систему инженерного отопления. А по Жилищному кодексу РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения, порядок проведения которого регулируется действующим законодательством.

К примеру, согласно ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся только по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. Между тем Егор Петрович не представил суду доказательств, подтверждающих, что местное самоуправление дало ему добро на установление в квартире индивидуального источника теплоснабжения.

По правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ в 2003 году, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, не допускаются. Изъятие из отопительной системы многоквартирного дома части теплоснабжающего стояка и радиаторов без предварительно разработанного проекта демонтажа и компенсации давления способно негативно повлиять на ее работу.

К тому же установка газового оборудования в жилом помещении создает реальную угрозу и опасность жильцам дома. Поскольку система централизованного отопления относится к общему имуществу, то она не может быть изменена без согласия всех собственников помещений в доме.

Есть в судебном решении и ссылка на федеральный закон о теплоснабжении от 2010 года, который также запрещает переход на отопление жилья в МКД с использованием индивидуального теплового источника – в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания. Поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения.

Верными оказались и доводы УК, законодательством не предусмотрен механизм расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме для квартир, отключенных от централизованной системы отопления. То есть размер платы за услуги по отоплению в МКД определяется для всех потребителей в едином порядке.

А при таком раскладе МП «УК ЖКХ» обязано начислять Егору Петровичу плату за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды «как всем».

Правда, не совсем ясно, почему газовый котел все­-таки был установлен в квартире. Похоже, его устроители и согласовавшие проект инстанции понятия не имели о куче законов, запрещающих такое отопительное новшество в многоквартирном доме…