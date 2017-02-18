…И сам оказался «на мушке»

Вступил в силу приговор в отношении 24-летнего жителя Чебоксар Алексея Родионова, организовавшего контрабанду военной техники.
В конце минувшего декабря Московский районный суд приговорил его за это преступление к трем с половиной годам условного лишения свободы.
Как установили следователи УФСБ России по Чувашии (они вели это дело), Родионов через Интернет приобрел у неустановленных лиц коллиматорный прицел, прибор ночного видения и прицел снайперский оптический ПСО1 с комплектующими к ним. А позже выставил военную технику на продажу в интернет-сети.
После оплаты товара жителями Японии, Китая и Канады Родионов оформил три международных почтовых отправления в адрес этих иностранных граждан, указав вложения как монокуляр. При таможенном досмотре военная техника была обнаружена и изъята. В ходе предварительного следствия молодой человек полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
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