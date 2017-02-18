ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:48 22.02.2017
Министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова освобождена от занимаемой должности
11:33 22.02.2017
Министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики назначен Владимир Иванов
11:26 22.02.2017
На проведение Дня республики Порецкий район получит около 100 миллионов рублей
18:51 20.02.2017
В Чувашии в новом учебном году в первый класс пойдут более 15 тысяч детей
17:25 20.02.2017
В Чебоксарах предложили сократить количество троллейбусных рейсов после 23 часов
12:08 20.02.2017
В Чувашии идет подготовка к посевным работам
11:25 20.02.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия посетил выставку «Серебряная кладовая»
22:08 18.02.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал интервью крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао»
15:26 18.02.2017
Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кубой и Чувашией
9:09 18.02.2017
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев расскажет об опыте управленческой работы
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Культура
Композиторы пишут о суварах и блудном сыне

Автор «Сказания о суварах» Анатолий Никитин – с благодарностью оркестру и Ольге Нестеровой.В ЧЕБОКСАРАХ СЛУШАЛИ НОВУЮ МУЗЫКУ

Нынешний Фестиваль чувашской музыки, на котором традиционно были представлены все постановки национальных классиков, что имеются в репертуаре Чувашского театра оперы и балета, отличился музыкальными премьерами произведений наших современников.
Они прозвучали в исполнении оркестра театра под управлением Ольги Нестеровой, дав понять, что чувашским композиторам интересны сегодня самые разные, почти полярные, темы, и работа как с симфонической, эпической музыкой, так и с камерной, вплоть до упражнений в минимализме.
Произведениями нового поколения чувашских композиторов слушателей у нас балуют не так часто, поэтому эта небольшая программа была очень интересна для знакомства с упомянутым творчеством. Открывали ее опусом Юрия Григорьева «Симфония с колоколом», которую он посвятил маэстро Морису Яклашкину, напомнив и о «большом жанре», в котором чувашские композиторы не рисковали творить уже почти пару десятилетий. Симфония построена на контрастах хаоса и гармонии, боли и радости, конфликта и примирения, отчаяния и обретения.
Симфоническая поэма Анатолия Никитина «Сказание о суварах» написана в излюбленном национальными классиками эпическом жанре и на любимую же тему всего чувашского искусства. При этом поэма воспринята композитором почти буквально – она исполняется с участием чтеца. Андрей Галкин, напротив, поработал в лирическом ключе, «Андантино» – европейская камерная музыка. Представитель чувашской композиторской школы, ученик Александра Васильева Юрий Эриванов живет и творит сейчас за океаном. И его свежие ритмические вариации «Скерцо» уносят сразу в некую даль, смело и, в общем, весьма позитивно.
А Антон Якшибаев еще и вовсе студент Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, и показ симфонической фантазии «Битва у башни» был первым исполнением его работы с симфоническим оркестром. Молодой композитор занимается в классе композитора Ларисы Быренковой, которая была тоже представлена музыкальной премьерой. Интересно, что это был фрагмент из будущей оперы «Блудный сын». То есть зрители узнавали в процессе и над чем еще работают сегодня композиторы. Автор балета «Свет вечерней зари» Анита Лоцева тоже была представлена лишь фрагментом будущего большого произведения – сценой из балета «Дорога лебедей», который она опять создает вместе с писателем Михаилом Юхмой.
То есть весь этот концерт стал событием в жизни чувашских композиторов и слушателей. Если учесть, что сами композиторы после концерта говорили, что произведений в их рабочих столах достаточно, и частота премьер зависит скорее от желания оркестров исполнять такую музыку, то, видимо, подобных интересных знакомств может быть гораздо больше.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Культура, .

22.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 78 queries in 0,471 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев