Главное, Культура Композиторы пишут о суварах и блудном сыне В ЧЕБОКСАРАХ СЛУШАЛИ НОВУЮ МУЗЫКУ Нынешний Фестиваль чувашской музыки, на котором традиционно были представлены все постановки национальных классиков, что имеются в репертуаре Чувашского театра оперы и балета, отличился музыкальными премьерами произведений наших современников.

Они прозвучали в исполнении оркестра театра под управлением Ольги Нестеровой, дав понять, что чувашским композиторам интересны сегодня самые разные, почти полярные, темы, и работа как с симфонической, эпической музыкой, так и с камерной, вплоть до упражнений в минимализме.

Произведениями нового поколения чувашских композиторов слушателей у нас балуют не так часто, поэтому эта небольшая программа была очень интересна для знакомства с упомянутым творчеством. Открывали ее опусом Юрия Григорьева «Симфония с колоколом», которую он посвятил маэстро Морису Яклашкину, напомнив и о «большом жанре», в котором чувашские композиторы не рисковали творить уже почти пару десятилетий. Симфония построена на контрастах хаоса и гармонии, боли и радости, конфликта и примирения, отчаяния и обретения.

Симфоническая поэма Анатолия Никитина «Сказание о суварах» написана в излюбленном национальными классиками эпическом жанре и на любимую же тему всего чувашского искусства. При этом поэма воспринята композитором почти буквально – она исполняется с участием чтеца. Андрей Галкин, напротив, поработал в лирическом ключе, «Андантино» – европейская камерная музыка. Представитель чувашской композиторской школы, ученик Александра Васильева Юрий Эриванов живет и творит сейчас за океаном. И его свежие ритмические вариации «Скерцо» уносят сразу в некую даль, смело и, в общем, весьма позитивно.

А Антон Якшибаев еще и вовсе студент Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, и показ симфонической фантазии «Битва у башни» был первым исполнением его работы с симфоническим оркестром. Молодой композитор занимается в классе композитора Ларисы Быренковой, которая была тоже представлена музыкальной премьерой. Интересно, что это был фрагмент из будущей оперы «Блудный сын». То есть зрители узнавали в процессе и над чем еще работают сегодня композиторы. Автор балета «Свет вечерней зари» Анита Лоцева тоже была представлена лишь фрагментом будущего большого произведения – сценой из балета «Дорога лебедей», который она опять создает вместе с писателем Михаилом Юхмой.

То есть весь этот концерт стал событием в жизни чувашских композиторов и слушателей. Если учесть, что сами композиторы после концерта говорили, что произведений в их рабочих столах достаточно, и частота премьер зависит скорее от желания оркестров исполнять такую музыку, то, видимо, подобных интересных знакомств может быть гораздо больше.

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