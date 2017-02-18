Главное, Политика Чебоксарский район подводит итоги И УСПЕХИ, И ДОЛГИ В конце минувшей недели Глава Чувашии Михаил Игнатьев совершил рабочую поездку в Чебоксарский район, где состоялось традиционное подведение итогов социально-экономического развития.

Как сообщил в своем докладе исполняющий обязанности главы администрации района Владимир Димитриев, муниципалитет демонстрирует позитивные показатели во многих сферах. Этому способствует успешное выполнение 13 муниципальных программ, на реализацию которых в 2016 году направлено 859,1 млн. рублей. А по росту валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год район занял первое место по республике. Среди значимых событий руководитель района также назвал открытие агрокласса в школе села Яныши.

Михаил Игнатьев поставил задачу благоустроить все дворовые территории в ближайшие пять лет. Чтобы получить на эти цели федеральные деньги, местные депутаты должны принять соответствующие программы, обсудив их на сходах граждан в сельских поселениях. Глава региона также обратил внимание на большую задолженность по арендной плате за использование земельных участков и аренду имущества, находящихся в распоряжении Чебоксарского района, которая на начало года составила 12 млн. рублей. «На уровне республики мы навели порядок. А вы позволяете кому-то жить вольготно. Если не можете взыскать, почему не расторгаете договоры? Это огромные народные деньги, они должны быть в бюджете. В течение недели доложите о принятых мерах», – потребовал Михаил Игнатьев.

Кстати, практически ту же сумму, 12,5 млн. рублей, составила на 1 января в районе и задолженность за потребленный природный газ для муниципальных нужд…

Глава Чувашии ответил на вопросы участников совещания и рассказал о наиболее значимых событиях в жизни республики. В частности, сообщил, что предприниматель Владимир Ермолаев решил продать свой бизнес – агрохолдинг «ЮРМА» – сельскохозяйственному холдингу «АГРОСИЛА». «Социальной напряженности в трудовом коллективе быть не должно. Поменяется собственник, но основное направление деятельности предприятия будет сохранено», – сказал руководитель региона и заверил, что ситуация будет находиться под контролем правительства республики.

Подводя итоги совещания, Глава республики поблагодарил жителей района за хорошую работу, отметил большой потенциал района и приоритетные задачи, в числе которых создание условий для развития туризма.

В этот же день Михаил Игнатьев проинспектировал деятельность детско-юношеской спортивной школы «Центр спорта и здоровья «Улап». Глава региона указал руководству Чебоксарского района и депутатскому корпусу на недостаточную загрузку физкультурно-оздоровительного комплекса. «Мы сотни миллионов вложили в создание условий для занятия физкультурой и спортом, содержим тренеров, инструкторов и должны работать на общий результат – сохранение и укрепление здоровья людей. Нужно жестко спрашивать с отдельных тренеров, которые приукрашивают количественные показатели занимающихся спортом», – приводит слова Михаила Игнатьева пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Метки: Политика, Михаил Игнатьев, Чебоксарский район.



Метки: Главное A A A