Илья ПРОКОПЬЕВ: Печатному слову люди доверяют больше

«С вашей газетой люди советуются, находят ответы на самые непростые жизненные вопросы. А потому молодцы, что сохранили название «Советская Чувашия», отдавая дань памяти и уважения истории». С такой оценки деятельности коллектива редакции начал беседу с нашим корреспондентом Илья Павлович Прокопьев. Особенно заметную и важную роль, считает он, газета «Советская Чувашия» сыграла во времена строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов, ГЭС и химкомбината в Новочебоксарске.

СПРАВКА «СЧ»

Илья Павлович Прокопьев – видный советский и партийный деятель второй половины прошлого столетия, почетный гражданин города Чебоксары, кандидат экономических наук. Первый секретарь Чувашского обкома КПСС с 1974 по 1988 год.

ГАЗЕТА И СТРОИТЬ, И ЖИТЬ ПОМОГАЛА

– В семидесятых аграрная Чувашия стремительно становилась на индустриальные рельсы, – вспоминает Илья Павлович. – Поднималась плотина гидроэлектростанции, росли производственные корпуса заводов-гигантов и этажи жилых домов, дворцы культуры, больницы, школы, детсады. И все это получало отражение на газетных полосах. На мой взгляд, именно тогда заметно поднялся профессиональный уровень журналистов, качество публикаций. Спецкоры ежедневно бывали на стройплощадках и в производственных цехах, передавая читателям живое дыхание происходящих там событий. Новое развитие получили жанры новостей, репортажа, очерка, зарисовки. Появился летописный жанр.

Все, что происходило на всесоюзных ударных стройках, тщательно фиксировалось. Но главное заключалось в том, что, перелистывая вашу газету, люди как бы становились прямыми участниками важных событий. Радовались успехам, сопереживали всем миром по поводу каких-то просчетов. Цена газетного выступления была очень высока. Статьи критического содержания рассматривались на бюро обкома партии, давались поручения по их устранению. Попасть в зону критики никому не хотелось, поэтому на объектах старались все делать в установленные сроки, но сбои тем не менее случались.

КАК ОТТАЧИВАЛСЯ ПОЧЕРК

Никогда не забуду момент, когда на бюро, а затем на Пленуме Чувашского обкома партии мы рассматривали ситуацию в ПО «ЧЗПТ». Часть дорогостоящего импортного оборудования там находилась под открытым небом из-за того, что вовремя не были сданы производственные площади в прессово-сварочном сборочном корпусе. Отправной точкой для разбирательств послужило письмо инженера Галины Орловой, которое она написала в центральную прессу в июне 1976 года.

«Советская Чувашия» не только провела расследование факта бесхозяйственности, но и добилась скорейшего исправления ситуации. Причем журналисты провели рейды и на других заводах республики. Подобных примеров можно было бы привести немало. Хочу сказать и о том, что газетные очерки о передовиках тоже играли важную роль. Примеры ударников производства вдохновляли остальных.

Я просил своих подчиненных искать такие материалы, чтобы поближе присмотреться к людям, о которых пишут в «Советской Чувашии». И благодаря этому отдельные герои статей представлялись к правительственным наградам, выдвигались на руководящие посты, были избраны в парткомы, профкомы и законодательные органы власти. Газета воспитывала уважение к людям рабочих профессий, служила задаче профориентации молодежи. Так журналисты «Советской Чувашии» оттачивали свой почерк и становились причастными к большим делам.

ЗАПАХ СВЕЖЕГО НОМЕРА НЕПОДРАЖАЕМ

– Илья Павлович, а вы сами писали статьи для газеты «Советская Чувашия»?

– Да, приходилось. Практика, когда от первого лица ждали реакции на те или иные события, существовала. Чаще всего она была связана с памятными датами в жизни страны, республики. Иногда требовалось дать комментарий по тем или иным вопросам развития экономики, социальным вопросам и по таким случаям с «ЧЗПТ», как мы с вами говорили.

– Поручали это сделать кому-то из своего окружения или журналистам?

– Статьи писал всегда сам. Трудностей не испытывал в этом вопросе. Помогала привычка регулярно вести дневниковые записи, куда вносил впечатления от встреч и бесед с людьми, мысли, приходившие на ум, цитаты, выдержки из прочитанного. Ну а если главный редактор «Советской Чувашии» перед публикацией предлагал что-то изменить или дополнить в материале, я старался быть послушным. Профессионалам надо доверять.

– Впоследствии благодаря журналистским навыкам вы сумели написать ряд книг. И в 2002 году вас приняли в ряды Союза писателей Чувашии. Что из написанного считаете наиболее удачным?

– Пожалуй, это книга воспоминаний «Живая легенда: слово об Андрияне Николаеве». Тут как раз помогла привычка «брать на карандаш» памятные моменты. А встречался и общался я с Космонавтом-3 Андрияном Григорьевичем Николаевым часто. Впрочем, скажу и то, что в написании этой книги мне здорово помогли публикации о нашем великом земляке в газете «Советская Чувашия», я их внимательно просмотрел. Другие мои книги – это по большей части сборники статей и очерков о республике и ее людях.

– Возвращаясь к юбилею нашей газеты… Когда вы ее в руки взяли в первый раз?

– Будучи еще подростком… Отец у меня был образованным человеком и выписывал несколько печатных изданий. Читал их от корки до корки. В их число входила и «Красная Чувашия», так тогда называлась ваша газета. Многие жители нашей деревни Мачамуши приходили к нам домой послушать, о каких новостях расскажет отец. Уважали его за это, а я очень гордился отцом и решил, что стану педагогом, чтобы учить других. Так поступил в Калининское педучилище. Там газета «Красная Чувашия» вывешивалась в коридоре в рамку, каждый мог прочитать. Но все равно были классные политинформации. И когда доходила моя очередь, чтобы их проводить, я очень тщательно готовился, перечитывая все по нескольку раз. А когда выходил к доске и меня слушали, радовался, что становлюсь похожим на отца. А еще помню, как неподражаемо пахла свежая газета. Впрочем, этот запах типографской краски люблю и поныне. Я ведь и сегодня являюсь подписчиком газеты «Советская Чувашия» и читаю ее регулярно.

– А что бы посоветовали тем, кто сегодня работает в газете «Советская Чувашия»?

– Конечно же, роста профессионального мастерства и творческих успехов. Писать больше о простых людях, о том, что вас и их по-настоящему волнует. Никогда не кривить душой. Только тогда вас будут читать, уважать и любить. На ваших плечах огромный груз ответственности. По опыту знаю, что написанному верят больше, чем услышанному.