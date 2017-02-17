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    Главное, Коллизия
    Кому учить патриотов?

    Как и в армии, в обучении патриотов тоже все должно быть по уставу. Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции

    В БОЙ ИДУТ ДЕВУШКИ И ТЕ, КТО НЕ СЛУЖИЛ

    Несчастный случай в Вурман­-Сюктерской школе Чебоксарского района, когда перед районными соревнованиями по военно-­спортивному многоборью кадетских классов пуля из пневматической винтовки угодила в спину мальчика, рикошетом отозвался на всех, кто так или иначе причастен к военно-­патриотическому воспитанию. Виновных в этой истории нашли сразу: директор школы, его заместитель и два преподавателя получили выговоры. Однако, как считают сами офицеры, воспитывающие юных патриотов, причина ЧП – не просто случайное попадание, а результат непростой ситуации, сложившейся в целом в патриотической работе.
    Подполковнику Валерию Волкову, председателю Республиканской комиссии ветеранов по военно-патриотическому воспитанию, по долгу службы приходится часто бывать в школах республики. Однако иногда уровень организации подобных соревнований приводит в тихий ужас даже таких бывалых служивых, как он: неподготовленных школьников допускают к оружию неподготовленные педагоги. Морской офицер сам 26 лет вел ОБЖ в школе и по себе знает, насколько важна дисциплина на стрельбах.
    «Стреляли в школьном коридоре, в котором все двери запирались на замок, чтобы никто не мог ни выйти, ни зайти. Перед каждым занятием я проводил инструктаж, любое действие с оружием ребята производили только по команде. Если кто-то хватал винтовку без спроса, безжалостно отстранялся от стрельбы. А чтобы кто-то появился за линией огня, вообще не могу представить», – рассказал подполковник на недавней встрече в редакции «СЧ», посвященной военно-патриотическому воспитанию молодежи. По его мнению, только человек военный, прошедший соответствующую закалку в Вооруженных силах, в состоянии обеспечить безопасность при обращении с оружием. В Вурман-Сюктерской школе, по всей видимости, такого человека не нашлось.
    Как нет их и во многих других школах республики. «Сейчас занятия по ОБЖ ведут люди, не имеющие никакого понятия о военной подготовке, – говорит Валерий Волков. – Ну чему может научить молодой учитель, который даже в армии не служил? Вот почему подбор военруков, как они раньше назывались, должен быть особым».
    Хорошо, говорят опытные ветераны, в прошлом работавшие военруками в школах, если таким человеком окажется мужчина. Как-никак мужское воспитание в школах необходимо. Часто военными делами в школах командуют представительницы слабого пола, которые не могут отличить строевой шаг Вооруженных сил России от «американского». Вот и получается, что после нескольких курсов по Интернету школьники «чеканят» по-натовски. А бывает, что уроки по ОБЖ дают в нагрузку физрукам. «Сэкономив на педагоге по ОБЖ, школа в конечном счете сэкономит на безопасности детей. А это значит, что в один прекрасный день учитель физкультуры не закроет одну из дверей, и мы снова получим то, что произошло», – со свойственной военным прямотой отметили собравшиеся.

    59 военно-патриотических объединений в школах и техникумах насчитывается в республике

    Председатель Союза ветеранов ВМФ Чувашии Владимир Крюковский вспоминает, как в одной из школ, где занятия по ОБЖ вела девушка, ему приходилось наблюдать удручающее зрелище.
    Пневматические винтовки были свалены в кабинете вразнобой, а пульки лежали на виду, на тарелке. «Бери и стреляй. Лишь после замечания на двери кабинета появился замок, – удивляется руководитель объединения. – Там, где дети имеют дело с оружием, должна быть железная дисциплина. Случившееся в Чебоксарском районе – это последний звоночек для тех, кто пока не желает над этим задуматься».
    Случившееся на стрельбах в сельской школе ветераны Вооруженных сил воспринимают как личную трагедию. Фото Олега МАЛЬЦЕВАПолковнику Владимиру Лабутову, члену Российского союза ветеранов, пять лет руководившему патриотическим направлением в чебоксарском лицее № 2, тоже доводилось сталкиваться с подобными беспорядками. «До меня в лицее военной подготовкой с детьми никто не занимался, и обращение с оружием было соответствующим: винтовки лежали в подвале, как дрова, все в пыли, одну из них вообще с трудом отыскали. Первым делом я поставил отдельный сейф, опечатал, и никто туда без меня доступа не имел».
    Как рассказал Сергей Степанов, председатель местного отделения ДОСААФ России Ленинского района Чебоксар, с момента разукомплектования школьных тиров в 90-е годы большинство из них превратились в обыкновенные склады. А если где-то тиры уцелели или восстановлены – это заслуга настоящих энтузиастов патриотического воспитания.
    Человеческий фактор в деле подготовки патриотов люди военной профессии называют одним из главных. И потому особенно обидно, когда руководители патриотических движений, «болеющие» за свое дело, не находят понимания «наверху». Тот же Сергей Степанов рассказал, что уже несколько лет не видел на республиканских играх «Зарница» и «Орленок» глав районных администраций: «Звоню прямо с игр, приглашаю, реакции нет. А в позапрошлом году вообще забыли кубки победителям из администрации Московского района привезти. Такая стыдоба была…»
    Решением вопроса служивый народ называет более профессиональный подход к военно-патриотической работе, особенно в кадетских классах. Ведь зачастую, сетуют офицеры, кадетское движение сводится к следованию каким-то внешним атрибутам. В свою очередь ветераны Вооруженных сил готовы приходить в школы даже бесплатно и делиться своими знаниями и опытом в подготовке и переподготовке учителей ОБЖ. Настроены сесть за стол переговоров с представителями Минобразования, МВД, военкоматов, чтобы всем миром обсудить сложившуюся ситуацию в системе ОБЖ. Хотят быть полезными они и в кадетской школе, которая будет построена в Чебоксарах в следующем году. Без офицерского начала, рассуждают военные, школа превратится в обычную, а кадетская форма будет всего лишь формой, без содержания.

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    Метки: Главное, Коллизия, .

    17.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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