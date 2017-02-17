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    Главное, Политика
    Земли освоены все

    В Комсомольском районе Михаил Игнатьев поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Ревоката Моисеева. И отметил, что рассказы о подвигах фронтовиков очень важны для патриотического воспитания молодого поколения. Фото cap.ruА ВОТ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЬЯ – НЕЗАДАЧА

    Нынче редко можно услышать от руководителя муниципалитета, что ушедший год принес ему много позитива и порадовал своими результатами. Однако именно эта формулировка прозвучала в речи главы администрации Комсомольского района Алексея Самаркина на совещании по поводу подведения основных итогов социально-­экономического развития района в 2016 году и задач на 2017 год. И ведь не возразишь…

    230 млн. рублей инвестиций будет направлено на развитие Комсомольского района

    Хорошее, конечно, приятно перечислять. Однако, поблагодарив жителей Комсомольского района за любовь к родной земле, Глава Чувашии Михаил Игнатьев свое выступление на совещании начал с озвучивания крупной проблемы – снижения более чем в два раза объемов введенного жилья.
    По словам Алексея Самаркина, одна из причин сложившейся ситуации – срыв сроков по строительству двух многоквартирных домов, которые будут введены в эксплуатацию весной текущего года. Еще одна причина связана с нежеланием жителей района регистрировать построенное жилье. «Мы эту проблему знаем, проводим необходимую работу по выявлению таких собственников. Речь идет примерно о 3 тысячах квадратных метров. Уверен, в 2017 году план – зарегистрировать не менее 17 тысяч квадратных метров жилья – мы выполним», – сказал глава райадминистрации.

    ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
    Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:
    «Создание производств, организация новых рабочих мест – одна из ключевых задач. Необходимо создавать условия для того, чтобы жители района, молодежь имели возможность трудоустроиться, никуда не уезжая. Кроме того, большое внимание необходимо уделять благоустройству территорий. Есть возможности для получения средств из республиканского и федерального бюджета. Прошу как можно активнее включиться в эту работу»

    Существуют и другие проблемы. В том числе те, которые муниципалитет не в силах решить без финансовой поддержки из республиканского и федерального бюджетов. К примеру, состояние автомобильных дорог. Так, автодорога «Комсомольское – Старые Высли» построена и введена в эксплуатацию в 80-­х годах. С тех пор она ни разу капитально не ремонтировалась и сейчас сильно разрушена. Ямочный ремонт уже малоэффективен и экономически нецелесообразен. Капитальный ремонт требуется и на участке автодороги Малые Кошелеи – Сюрбей-­Токаево протяженностью 5,2 км. В районной казне средств на эти ремонты нет, в связи с чем администрация ходатайствует о передаче из муниципальной собственности в госсобственность республики, в частности, автодороги общего пользования «Комсомольское – Старые Высли».
    Глава Чувашии в свою очередь сообщил, что правительство средства на дороги выделит, решение уже принято. По словам Михаила Игнатьева, в Дорожном фонде республики сейчас более 5 миллиардов рублей, деньги распределяются по муниципалитетам, главное – проявлять активность, а не ждать у моря погоды.
    Еще одна актуальная, но сложная по финансам задача – строительство очистных сооружений в селе Комсомольское производственной мощностью 600 кубометров в сутки. Сейчас в райцентре работают три очистных сооружения, построенные еще в конце 70-­х годов. Все они перегружены и находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Ориентировочная стоимость строительства – 63 миллиона рублей.
    Другая головная боль – нехватка мест в детсадах для детей до 3 лет, в очереди сейчас 323 человека. Алексей Самаркин обозначил некоторые варианты решения этой проблемы – строительство детсада в деревне Урмаево на 110 мест и открытие двух групп по 25 человек при Комсомольской школе № 2. Но в ходе совещания главы сельских поселений и руководители хозяйств подняли еще одну тему – чтобы группы временного пребывания малышей, открытые при местных школах, работали не несколько часов, а полный рабочий день. В противном случае их существование малоэффективно для работающих родителей и их работодателей. Глава Чувашии выразил мнение, что эту-­то ситуацию разрешить можно достаточно быстро и без особых затрат.
    К сожалению, в Комсомольском районе не удалось сохранить естественный прирост населения, смертность превышает рождаемость. И браков заключено на 55 меньше к уровню прошлого года, а разводов больше. Надо что-­то делать – с этим согласились все. Например, Глава региона предложил взять на заметку все бездетные семьи (официально-­то такая статистика не ведется) и уделить им особое внимание. А присутствовавший на совещании житель одного из сел посетовал, что молодые мужчины сейчас не стремятся создавать семьи, и в деревнях это явление приобрело уже какой­-то повальный характер. Вот тоже вопрос – как быть?
    Впрочем, руководители района в будущее смотрят с оптимизмом. Недаром планируют строительство в селе Комсомольское центра культурного развития на 300 посадочных мест вместо древнего, по сути, здания районного Дома культуры, первая часть которого, по упоминаниям в исторических летописях, построена аж в 1792 году как церковь «Вознесения Господня»! Заявка в Минкультуры Чувашии направлена. А строительство 4 новых клубов в 2017 году в Комсомольском районе уже начнется. Кроме того, появится еще 2 фельдшерско-­акушерских пункта.

    КСТАТИ
    Ключевое достижение муниципалитета – отсутствие необработанных земель сельхозназначения. Более того, хозяйства района ввели в оборот 3882 га пахотных земель в соседних районах.
    Здесь наблюдается хорошая инвестиционная активность. В 2016 году в районе было реализовано 11 инвестиционных проектов и создано 35 новых рабочих мест, план на 2017 год – реализация еще 10 проектов и создание порядка 25 новых рабочих мест. Обсуждая эту тему перед совещанием на рабочей встрече с Алексеем Самаркиным и главой района Хасиятуллой Идиатуллиным, Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо планировать на годы вперед: «Создание производств, организация новых рабочих мест – одна из ключевых задач. Необходимо создавать условия для того, чтобы жители района, молодежь имели возможность трудоустроиться, никуда не уезжая».
    Кстати, о трудовой занятости. Уровень безработицы в Комсомольском районе самый низкий по Чувашии – 0,26 проц., по этому показателю он на первом месте. Активно ведется здесь и работа по выявлению фактов неформальной занятости – в минувшем году легализованы трудовые отношения 310 граждан. Еще один большой плюс – в районе отсутствует просроченная задолженность по заработной плате.

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    Метки: Главное, Политика, , .

    17.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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