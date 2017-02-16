Главное, Коллизия «Мусорный» вопрос ВЗГЛЯД С ПОЛИГОНА Каждый из нас – потребитель, а значит, все мы с завидной регулярностью выбрасываем мусор, часто забывая, что его нужно вывозить и честно утилизировать. Именно поэтому в Год экологии в России так актуально для нас обсуждение тарифов на сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. С момента запуска двух современных мусоросортировочных заводов многие жители республики следят за противостоянием Чувашского УФАС и филиала ЗАО «Управление отходами» в Новочебоксарске. Своей точкой зрения на происходящее поделился директор филиала Юрий МАЛОВ.

«УФАС считает филиал «Управления отходами» в Новочебоксарске компанией-монополистом, которая якобы злоупотребляет своим «доминирующим» положением на рынке и устанавливает, опять же по мнению «антимонопольщиков», необоснованную стоимость своих услуг по переработке твердых коммунальных отходов. Игнорируется сам факт того, что Новочебоксарский полигон не единственный, отходы населения двух городов принимают и другие полигоны», – рассказал собеседник «СЧ», напоминая, что судами трех инстанций доводы УФАС о нарушении законов концессионером были отклонены как несостоятельные и не отвечающие нормам действующего законодательства.

«Управление отходами» в формате государственно-частного партнерства работает в семи регионах России, и таких претензий «к каждому чиху» больше нигде нет, – подчеркнул директор филиала «Управления отходами». – Мы неоднократно просили подсказать нам, как быть, если они считают, что вопрос спорный и, по их мнению, мы не правы… Разве не задача любого органа власти – пояснить, как действовать, чтобы не было нарушений? Но диалога между нами, к сожалению, не получается».

Так, 20 декабря прошлого года состоялось заседание коллегии Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, где и рассматривался вопрос об установлении тарифов на услугу по утилизации твердых бытовых отходов для потребителей. По словам Юрия Малова, представителей антимонопольной службы там не было, хотя УФАС считается постоянно действующим членом данной коллегии. Позже, уже 28 числа, состоялось заседание Чебоксарского городского собрания депутатов по вопросу утверждения инвестиционной надбавки для филиала ЗАО «Управление отходами» в Новочебоксарске. Тогда «антимонопольщики» направили в собрание депутатов письмо, в котором возражали против принятия этой надбавки. Такая позиция, по словам Малова, является препятствием в реализации Концессионного соглашения по созданию системы переработки и утилизации ТБО на территории Чувашской Республики. Несмотря на все трудности, концессионер в 2016 году досрочно выполнил первый этап реализации проекта – построены, введены в эксплуатацию и переданы в собственность республики два мусоросортировочных завода, сети, коммуникации, оборудование и техника.

«В настоящий момент у Чувашского УФАС нет реальных дел в отношении компании, – сказал Юрий Малов в заключение. – Тем не менее, его представители присутствуют на разных судебных процессах с участием компании, активно поддерживая наших оппонентов. По непонятным для нас причинам по всем делам управление занимает ярко выраженную противоположную позицию, в чем бы ни заключался предмет спора».

Метки: Коллизия, ЖКХ, Новочебоксарск, Утилизация ТБО.



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