Главное Задачи с доставкой на дом КАРАНТИН НЕ ПОВЛИЯЕТ НА УСПЕВАЕМОСТЬ В разгар учебной четверти в некоторых чебоксарских школах непривычно тихо и пустынно. Вспышка гриппа и ОРВИ заставила школьников отправиться на досрочные каникулы. Однако об уроках никто не забывает. Вместо занятий в классах ученики осваивают учебный материал дома, а с учителями общаются дистанционно – по телефону и через Интернет.

В компьютерном классе чебоксарской гимназии № 4 за мониторами – не ученики, а учителя. Вполголоса, чтобы не мешать коллегам, они ведут уроки по скайпу. За одним компьютером учитель расспрашивает младшеклассника о домашнем задании по русскому языку. С экрана другого компьютера одиннадцатиклассница Саша Шатикова рассуждает об образе Григория Мелехова в романе «Тихий Дон». На интернет-занятиях по скайпу ученики повторяют пройденное, отчитываются о домашней работе, получают задания и разбирают новый материал. Виртуальные уроки длятся почти столько же, сколько и обычные, и даже есть перемены. Поддерживать связь помогает и образовательный ресурс «Сетевой город». На этом сайте преподаватели следят за выполнением заданий и выставляют оценки.

– Не хочется терять время из-за карантина. В этом году я сдаю ЕГЭ, поэтому каждая минута дорога, – говорит по скайпу ученик 11-го класса гимназии Илья Авксентьев, на минуту отвлекшийся от занятия по английскому языку. – Все равно многие дома сидят за компьютерами, а это время можно провести с пользой и посвятить учебе.

По мнению учителя английского языка Алевтины Филипповой, такая форма детям даже нравится и благоприятно сказывается на учебе. Со своими учениками она всегда на связи и не только во время карантина. Помимо уроков английского по скайпу с воспитанниками педагог общается в специально созданных закрытых группах в социальных сетях. В них учитель выкладывает задания, интересные ссылки, сюда же ученики высылают выполненные домашние задания. Так что учебный процесс не прекращается ни на минуту.

– Наша главная задача – выполнить образовательную программу, дать детям качественное образование. Благодаря современным видам обучения учебный процесс продолжается, даже если дети вынуждены оставаться дома, – говорит заместитель директора гимназии № 4 Нина Прокопьева.

Сегодня после недельных внеплановых каникул в гимназии № 4 вновь начались уроки. Однако вирусы ОРВИ и гриппа пока не сдаются. По данным управления образования администрации Чебоксар на 14 февраля, в городе из-за эпидемии остаются закрытыми восемь школ. Карантин объявлен в 122 классах в 23 образовательных учреждениях.

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