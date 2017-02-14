Чувашию туристы уважают

Агентство ТурСтат обнародовало рейтинг самых привлекательных для туристов регионов России, а также зарубежных стран, в которых чаще всего отдыхали наши соотечественники.

Составлен рейтинг по итогам прошлого года, на основе данных региональных администраций и туристических офисов зарубежных стран.

Чувашия, которую в прошлом году посетили 246 тысяч туристов, вошла в топ – 25 регионов России по популярности туризма. Лидерами же по посещаемости среди регионов стали Краснодарский край, Подмосковье и Крым, среди городов – Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Что качается выездного туризма, то в 2016 году россияне чаще всего отправлялись на отдых в Абхазию, Таиланд, Грузию и Испанию.