Три детских сада Чувашии получат 16 миллионов рублей

В Москве подведены итоги конкурса на предоставление дошкольным учреждениям страны грантов-субсидий в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы.

Подобный конкурс проводился впервые, проекты на него подали 79 детсадов России, 13 в итоге были признаны победителями.

От Чувашии, сообщают в Минобразования республики, в конкурсе участвовали три детских сада, и все три вошли в число лучших. Гранты из федерального бюджета на реализацию новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании в 2017 году получат новочебоксарский детский сад № 1 «Маленькая страна» (4,6 млн. рублей), а также чебоксарские ДОУ – № 7 «Созвездие» (более 5,8 млн. рублей) и №201 «Островок детства» (более 6,3 млн. рублей).

Деньги наши детсады направят на создание консультационных центров для развития детей с раннего возраста.