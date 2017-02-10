Главное, Культура Книги на веревочках ПРОЧИТАЛ – ПОСОВЕТУЙ ДРУГОМУ В Андреево–Базарской сельской библиотеке Козловского района стартовала необычная акция – «Подвешенная книга».

Как поведала «Советской Чувашии» ведущий библиотекарь Людмила Шикарева, акция проводится по аналогии с удивительно доброй итальянской традицией «подвешивать кофе», чтобы делиться таким образом добрым и теплым со своими земляками. То есть посетители кафе Неаполя могут заказать две чашки кофе, выпив при этом лишь одну. Вторая будет считаться «подвешенной», и получить ее бесплатно могут другие посетители. Эту идею Людмила Витальевна обнаружила в Интернете и решила приспособить опыт к родной земле.

Так что в деревне Андреево-Базары чашку кофе заменяет любимая книга, которую может «подвесить» любой читатель, причем еще и написать рецензию о ней, пояснить, почему он считает ее достойной внимания многих. По результатам акции будут составлены рекомендательные списки книг от активных участников акции, а также создан рейтинг самых популярных и читаемых произведений, участвующих в акции. Будет названа и книга-победительница, а автор наиболее яркой и запоминающейся рецензии получит специальный приз.

В библиотеке определены специальные места для «подвешивания» книг для взрослых и детей. Надо отдать должное Людмиле Шикаревой, при скудном бюджете к их оформлению она отнеслась с большой выдумкой. Приспособила в дело обычные вешалки, водрузив на них зонты. Функционально и при этом очень мило.

Среди взрослых «подвешенную книгу» открыла Анжелика Белоруссова, поделившись любимым романом чувашской писательницы Нелли Петровской. А первой среди детей стала ученица 4-го класса Софья Индюкова, большая поклонница «Детей капитана Гранта» Жюля Верна.

Метки: Культура, Акция, Библиотеки, Козловский район.



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