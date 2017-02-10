Главное Газета – от летучки до киоска БУДУЩИЕ ПЕЧАТНИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С ПРОФЕССИЕЙ + Фоторепортаж Двери редакции «Советской Чувашии» открыты, и вчера к нам в гости пришли студенты Чебоксарского института Московского политехнического университета. Дело в том, что в Чебоксарах скоро появится возможность обучаться специальностям, связанным с издательским делом и информационными технологиями в медиаиндустрии.

И поэтому студенты хотели воочию увидеть, что представляет из себя печатная медиаиндустрия. Как рождается газета, начиная с редакционной летучки и до печати свежих, пахнущих краской, полос. Ведь вот уже сто лет, как «Советская Чувашия», одно из старейших изданий республики, работает в непрерывном режиме, рассказывая, чем живет регион.

Юным гостям было что показать – от напряженной работы корреспондентов и фотокоров до сосредоточенного творчества в техническом центре, где создают макет газеты, которая ранним утром поступит в киоски печати. Интересовалась молодежь и электронной версией газеты, поскольку сегодня невозможно представить идущую в ногу со временем прессу без социальных сетей и собственного сайта. Как рассказал главный редактор Владимир Васильев, на сайте «СЧ» самые горячие и актуальные материалы появляются раньше, чем выйдут в печатном варианте.

Кроме того, студенты увидели, как рождается газета в бумажном варианте в издательско-печатном комплексе «Чувашия». Начальник отдела контроля качества Дания Фахртдинова показала цеха, где под гул станков выходят в печать газеты и книги. Работа кропотливая, трудоемкая, но очень важная и нужная.

«Мы привели студентов, которые в будущем могут связать свою жизнь с медиаиндустрией и печатным делом», – сообщили во время экскурсии преподаватели вуза работникам предприятия. «Очень хорошо, мы сразу готовы принять двоих», – ответили им.

Чебоксарский институт Московского политехнического университета также планирует принять участие в праздновании столетия газеты «Советская Чувашия». Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА:





Метки: Визит, Образование, СМИ.



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