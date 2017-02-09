Главное О народном герое – на страницах «СЧ» В пожелтевшей подшивке газеты «Советская Чувашия» за 1967 год, год 80-летнего юбилея Василия Чапаева, регулярно встречаются посвященные ему материалы. Это и заметка о чебоксарских пионерах, к праздничной дате собравших металлолом на новенький троллейбус, и воспоминания машинистки Николаевского укома партии Евдокии Родионовой «Таким я помню героя», и объявление Чувашской конторы по прокату кинофильмов, вновь в честь праздника выпускающей на экраны фильм «Чапаев»…

Выделяется в общем ряду статья «Солдат революции», подготовленная дочерью Чапаева Клавдией. Большая, основанная на результатах многолетней работы с документами, она публикуется частями в нескольких выпусках газеты. Первая часть – в № 30 от 4 февраля 1987 года. Здесь – данные о родине и семье героя, описание начала его боевого пути. «Василий Иванович с головой уходит в изучение военного искусства, становится образцом дисциплины, – пишет Клавдия Чапаева. – Рвение Чапаева к знанию военного дела и его примерное поведение командование полка расценивает как преданность солдата царю-батюшке, не подозревая истинных причин. В сравнительно короткий срок его производят в младшие, в старшие унтер-офицеры, а затем в фельдфебели. За выдающиеся боевые заслуги его награждают Георгиевским крестом всех четырех степеней и Георгиевской медалью четвертой степени».

Рассказывается в статье об избрании Василия командиром полка, передается случай спасения Чапаевым Белгорайского полка от немецкого плена, пересказанный его старшим братом Михаилом… Цитируется в материале и обещание Чапаева, данное смертельно раненному в бою товарищу Петру Камишкерцеву, – воспитывать его детей наравне со своими.

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