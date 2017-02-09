Руководить запрещено

В Новочебоксарске выслушала приговор бывшая исполняющая обязанности заведующей детским садом № 40 «Радость», где произошло массовое отравление детей и взрослых.

Напомним, ЧП случилось летом прошлого года. Исполняющая обязанности заведующей, зная, что в пищеблоке не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, не приняла мер по устранению нарушений. В частности, не соблюдалась технология приготовления свекольного салата, на ряд продуктов (в том числе яйца, мясо цыплят-бройлеров) не было необходимой документации.

Именно после употребления свекольного салата и суфле из отварной курицы в обед 88 дошколят и 29 работников детсада почувствовали недомогание. С 18 по 25 июня они были госпитализированы в больницы. У детей и взрослых диагностировали различные желудочно-кишечные заболевания и расстройства. И.о. заведующей, два повара и кухонный работник детсада были освобождены от занимаемых должностей.

За нарушение санэпидемправил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей, суд на два года лишил виновную права занимать руководящие должности в образовательных и муниципальных учреждениях. Приговор суда не вступил в законную силу.