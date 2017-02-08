Нескучно живут депутаты…

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госсовета республики – генерального директора чебоксарского промышленного предприятия.

Об этом сообщает СУ СКР по Чувашии. Он подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью человека «с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По версии следствия, вечером в конце минувшего декабря депутат у входа в кафе, что в северо-западном районе Чебоксар, поссорился с его посетителем. И нанес 32-летнему мужчине удар в живот «неустановленным колюще-режущим предметом». Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Идет следствие.