Главное С проектами и флагом Шумерлинские школьники отмечены дипломами ХI Всероссийских юношеских научных чтений имени Сергея Королева.

В этом году чтения, прошедшие в Самаре, были посвящены трем важным датам: 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, 160-летию со дня рождения Константина Циолковского и 110-летию со дня рождения Сергея Королева. Специально для участников чтений, сообщают в Роскосмосе, был организован прямой телесеанс связи с экипажем Международной космической станции (МКС).

Собрались на Королевские чтения более 600 школьников и педагогов из 42 регионов страны, на суд экспертов были представлены 327 исследовательских проектов. Свои работы презентовали и 12 учеников шумерлинской гимназии № 8. Их проекты в итоге были отмечены 13-ю дипломами. Всего же дипломов было вручено 138 – фактически каждая десятая награда досталась школьникам из Чувашии. Кстати, с собой в Самару юные шумерлинцы привезли флаг родной республики, а одна из гимназисток, Ульяна Андреева, провела презентацию своего проекта в чувашском костюме.

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