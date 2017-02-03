Светлана БУЙДЫШЕВА, министр экономического развития и туризма Республики Алтай:

«Я не первый раз посещаю Чувашию – шесть лет назад мы приезжали сюда за опытом в информационных технологиях. В этот визит больше всего поразили предприятия, их потенциал, мощь и возможности. Приятно было узнать о том, что все они нацелены на импортозамещение. Такие совещания, как Координационный совет по промышленности, дают большой импульс всем регионам для того, чтобы видеть перспективы, наладить контакты. К примеру, я дополнительно побывала на предприятии, которое готовит для ряда наших муниципальных образований солнечные батареи».