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Объединит молодость

У будущих участников фестиваля ответственная миссия – представлять огромную страну и родную Чувашию. Фото Олега МАЛЬЦЕВАТРАДИЦИИ МИРА И ДРУЖБЫ ПЕРЕДАЮТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

+ Фоторепортаж

Все меньше времени остается до главного молодежного события на планете – XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, основные события которого пройдут в Сочи с 14 по 22 октября. Участников со всего света Россия будет принимать в третий раз. Делегатам фестиваля в Москве 1957 года уже за восемьдесят, в зрелом возрасте и те, кому посчастливилось побывать на нем в 1985 году, и вот настало время нового поколения. Осенью из Чувашии в олимпийскую столицу отправятся 125 самых талантливых парней и девушек. Отбор претендентов в самом разгаре, а с некоторыми из них за чашечкой чая побеседовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
В художественном музее имени А.А. Кокеля Чувашского государственного университета собрались несколько десятков студентов из различных вузов и техникумов республики. Нынешний стипендиат Главы Чувашии за особую творческую устремленность, студент кооперативного техникума Алексей Мошенский в числе самых первых подал заявку на сайте фестиваля еще в ноябре прошлого года. До этого, говорит 18-летний молодой человек, ничего о нем не слышал, подсказали друзья из чебоксарского волонтерского центра. Сам Алексей, кстати, волонтер с 4-летним стажем, неплохо знает английский, так что на фестивале в Сочи, куда съедутся около 20 тысяч участников из 150 стран мира, не затеряется. Для себя он уже присмотрел тематические площадки «Волонтерство» и «Политика», где ему было бы интересно набраться опыта у молодежи из других стран.

125 парней и девушек будут представлять Чувашию на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

А вот Валерий Андреев, ректор Чебоксарского кооперативного института, знает о фестивале не понаслышке. В 1985 году он был участником XII фестиваля в Москве. Ему удалось сохранить некоторые атрибуты тех дней: значок участника, вымпел и пригласительный билет на Центральный стадион от 3 августа 1985 года на 9 вечера. Предчувствие перемен, перестройка, гласность и некоторые другие исторические приметы того времени ощущались и на фестивале, ностальгирует ректор. Молодежь со всего мира интересовалась у советских парней и девушек, что же будет дальше, и они, студенты, как могли, держали ответ за свою большую страну.
Как вспоминает Валерий Андреев, в день открытия над Москвой нависли хмурые тучи, что немного портило атмосферу праздника. С большим удивлением он наблюдал, как неожиданно в небе появились самолеты и в считанные минуты очистили небо над стадионом.
Были и комичные ситуации, признается Валерий Андреев. «В гостиницу, где мы жили, приехали корейские делегаты. У всех на груди – значок с портретом Ким Ир Сена на фоне развевающегося флага. А я собирал значки. Подошел к одному из корейских студентов, хотел обменять. Как мог на пальцах объяснил. И вижу – что-то с ним не то. Потом узнал, что для корейцев этот значок как для нас крестик. Поэтому будьте внимательны и тактичны к представителям других стран, чтобы ненароком никого не обидеть», – напутствовал опытный делегат.

О большой ответственности миссии, возложенной на студентов из Чувашии, говорил и Глава республики Михаил Игнатьев. В условиях непростой международной обстановки фестиваль должен наладить мостики дружбы между молодыми людьми из разных уголков планеты. А участие в таком глобальном мероприятии станет мощным стимулом для дальнейшего развития, культурного обогащения и самореализации представителей молодежи. «Задача ваша – не лениться, впитывать, дерзать», – по-отечески обратился Глава региона к студентам.

Как стало известно на встрече, послом от Чувашии на предстоящем XIX фестивале станет депутат Госдумы России Алена Аршинова. Она отметила, что чувашские парни и девушки действительно достойны того, чтобы о них узнали в мире. «Такие фестивали мотивируют изучать иностранные языки, получать дополнительное образование, стимулируют быть лучше. Очень важно, что наша молодежь сможет рассказать о республике на мировом уровне. А люди, приехав из других стран, узнают о нас не из новостей, а в живом общении», – подчеркнула депутат.
«Ждем не дождемся собеседования, волнуемся, изучили всю программу фестиваля», – говорит студентка Чувашского госуниверситета Татьяна Григорьева, а вместе с ней похожие эмоции переживают сотни других молодых людей из Чувашии. Впрочем, возможность попасть в команду пока есть у каждого молодого человека из Чувашии в возрасте от 18 до 35 лет. Заявочная кампания продолжается.

Фото Олега МАЛЬЦЕВАПенсионерка Елизавета Енисеева стала одной из тех, кто передал эстафету от «первопроходцев» будущим участникам. В числе 40 комсомольцев из Чувашии она принимала участие в самом первом фестивале в Москве – в 1957 году. События 60-летней давности помнит, как будто это было вчера. Так, например, открыл церемонию на тогда еще Центральном стадионе имени Ленина оркестр из 400 человек. С флагами и лозунгом «За мир и дружбу!» прошествовали делегаты из 49 стран. Удивляют подробности, с какими она рассказывает о костюмах артистов народных ансамблей, и даже разгромный счет 7:0 в футбольном матче Чехословакия – Египет в первый день фестиваля до сих пор не забыла. «Увидели Хрущева. Это было большое счастье – увидеть его и даже с ним поздороваться. В поезде на обратном пути в Чебоксары мы не могли уснуть от всего пережитого. Всю ночь пели песню «Подмосковные вечера», – вспоминает Елизавета Петровна.

Фоторепортаж Олега МАЛЬЦЕВА:

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03.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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