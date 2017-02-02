ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
16:41 01.02.2017
В Чебоксарах отремонтируют участковые пункты полиции
14:01 31.01.2017
Легкоатлеты Чувашии привезли три медали с первенства России
13:31 31.01.2017
Более 104 млн рублей получит Чувашия из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки рабочих кадров
13:00 31.01.2017
Чувашия на 9 месте в рейтинге безопасности российских дорог
12:22 31.01.2017
Подведены итоги конкурса на лучшее праздничное световое оформление населенных пунктов «Огни Чувашии»
11:55 31.01.2017
Фонд развития промышленности Чувашии начнет работу в марте
11:24 31.01.2017
Рекультивация Пихтулинской свалки в Чебоксарах начнется в этом году
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
 1
В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное
Сколько рублей весит конфета?

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ НА ОЛИМПИАДЕ, НУЖНО МЫСЛИТЬ НЕСТАНДАРТНО

В Чувашии продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ребята со всей республики с 9 по 11 классы проверяют свои силы – кто лучше разбирается в литературе, математике, физике, химии, астрономии и других предметах.
Стартовал региональный этап практически сразу после каникул, 11 января, и к началу февраля уже проведено 11 олимпиад. В них успели поучаствовать более тысячи школьников, из которых 194 названы победителями и призерами.
Всего в списке олимпиады – 21 общеобразовательный предмет, и одним из самых популярных называют английский язык. Даже несмотря на то, что сложность заданий из года в год возрастает. Но чувашские школьники не сдаются перед трудностями, и жюри регионального этапа сообщило, что ребята очень хорошо показали себя в конкурсе письменной речи, а также «продемонстрировали богатство словарного запаса в состязаниях устного тура».
Кроме того, на прошлой неделе успешно прошли олимпиады по истории России и математике. На первой участники анализировали исторические источники и выполняли творческие задания, а на второй – решали задачи повышенной сложности, где нужно проявить и логику, и нестандартное мышление, и пространственное воображение.

Школьники, которые успешно выступили на региональном и особенно финальном этапах Всероссийской олимпиады, будут иметь преимущества при поступлении в вуз.

– Региональный этап Всероссийской олимпиады продолжается в штатном режиме, – рассказала директор центра внешкольной работы «Эткер» Ольга Тарасенко. – После случая в одном из российских регионов, где произошла утечка заданий по литературе, подобных инцидентов не повторялось. А первого и второго февраля проходит олимпиада по химии, когда участникам нужно продемонстрировать как знание теории, так и провести опыты в экспериментальном туре на химфаке ЧГУ.
Кстати, параллельно с региональным этапом Всероссийской олимпиады, где участвуют старшеклассники, в Чувашии впервые прошел региональный этап олимпиады по физике для тех, кто помладше, – олимпиада Максвелла. Почти три десятка мальчиков и девочек (7-8 классы) из разных концов республики проверили свои знания.
– Показали себя очень хорошо, – похвалил юных участников председатель региональной предметно-методической комиссии Леонид Митрюхин, – проявили и смекалку, и способность думать нестандартно.
К примеру, один из вопросов олимпиады Максвелла звучал как «Сколько рублей весит конфета?» Чтобы выполнить задание, школьники получали конфету, рубли в целлофановом пакетике и… воздушные шары. С помощью секундомера нужно было вычислить, с какой скоростью падает конфета, подвешенная на воздушном шаре, и соотнести ее со скоростью точно так же планирующих на воздушном шаре монет. У победителей олимпиады Максвелла есть шанс попасть и на всероссийский этап.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, .

02.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 77 queries in 0,634 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев