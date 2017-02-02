Сколько рублей весит конфета?

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ НА ОЛИМПИАДЕ, НУЖНО МЫСЛИТЬ НЕСТАНДАРТНО

В Чувашии продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ребята со всей республики с 9 по 11 классы проверяют свои силы – кто лучше разбирается в литературе, математике, физике, химии, астрономии и других предметах.

Стартовал региональный этап практически сразу после каникул, 11 января, и к началу февраля уже проведено 11 олимпиад. В них успели поучаствовать более тысячи школьников, из которых 194 названы победителями и призерами.

Всего в списке олимпиады – 21 общеобразовательный предмет, и одним из самых популярных называют английский язык. Даже несмотря на то, что сложность заданий из года в год возрастает. Но чувашские школьники не сдаются перед трудностями, и жюри регионального этапа сообщило, что ребята очень хорошо показали себя в конкурсе письменной речи, а также «продемонстрировали богатство словарного запаса в состязаниях устного тура».

Кроме того, на прошлой неделе успешно прошли олимпиады по истории России и математике. На первой участники анализировали исторические источники и выполняли творческие задания, а на второй – решали задачи повышенной сложности, где нужно проявить и логику, и нестандартное мышление, и пространственное воображение.

Школьники, которые успешно выступили на региональном и особенно финальном этапах Всероссийской олимпиады, будут иметь преимущества при поступлении в вуз.

– Региональный этап Всероссийской олимпиады продолжается в штатном режиме, – рассказала директор центра внешкольной работы «Эткер» Ольга Тарасенко. – После случая в одном из российских регионов, где произошла утечка заданий по литературе, подобных инцидентов не повторялось. А первого и второго февраля проходит олимпиада по химии, когда участникам нужно продемонстрировать как знание теории, так и провести опыты в экспериментальном туре на химфаке ЧГУ.

Кстати, параллельно с региональным этапом Всероссийской олимпиады, где участвуют старшеклассники, в Чувашии впервые прошел региональный этап олимпиады по физике для тех, кто помладше, – олимпиада Максвелла. Почти три десятка мальчиков и девочек (7-8 классы) из разных концов республики проверили свои знания.

– Показали себя очень хорошо, – похвалил юных участников председатель региональной предметно-методической комиссии Леонид Митрюхин, – проявили и смекалку, и способность думать нестандартно.

К примеру, один из вопросов олимпиады Максвелла звучал как «Сколько рублей весит конфета?» Чтобы выполнить задание, школьники получали конфету, рубли в целлофановом пакетике и… воздушные шары. С помощью секундомера нужно было вычислить, с какой скоростью падает конфета, подвешенная на воздушном шаре, и соотнести ее со скоростью точно так же планирующих на воздушном шаре монет. У победителей олимпиады Максвелла есть шанс попасть и на всероссийский этап.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции