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Посевной сезон начинает сельдерей

Этот овощ в средней полосе выращивается только через рассаду – ведь до полного созревания корнеплода проходит почти полгода. Оптимальный вариант высева семян – февраль.
Семена у корневого сельдерея – туговсхожие. Обычно для того, чтобы они лучше и быстрее прорастали, рекомендуют их промыть в горячей воде (45-50 гр.) – смывается эфирное масло, затрудняющее всхожесть. А я уже несколько лет семена сельдерея сею так. Контейнер для рассады заполняю подготовленной землей, увлажняю и сверху насыпаю снег слоем в один сантиметр. Затем прямо в снег, рядами через каждые три сантиметра, раскладываю семена. Покрываю контейнер пленкой и ставлю его на теплый и светлый подоконник – снег растает и втянет семена в землю. Прорастают они уже через 7–10 дней, в то время как при посеве сухими семенами всходы появляются на 18–22 день.
При появлении проростков пленку снимаю. Сеянцы поливаю осторожно, капельками, слежу, чтобы нежные росточки не завалились. Когда разовьются три настоящих листочка, кустики осторожно пересаживаю в отдельные стаканчики, при этом обязательно прищипываю главный корешок. После пикировки у корневого сельдерея, как правило, низ стебля быстро начинает утолщаться, а без пикировки это происходит позже. Пикированная рассада имеет приземистый и сильный стебель.
Выращивание корневого сельдерея будет успешным, если придерживаться следующих правил:
– рассаду в открытый грунт следует высаживать во второй декаде мая на самом освещенном участке огорода. Если сделать это раньше, то из-за непрогретой земли сельдерей может весь пойти в стрелки;
– сажать растения в почву нужно неглубоко, точка роста должна остаться на поверхности;
– окучивать корневой сельдерей категорически нельзя, желательно очищать от почвы верхнюю его часть.

Галина АРТЕМЬЕВА, Чебоксары

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Метки: Главное, .

02.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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