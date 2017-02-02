Учимся вместе

В стране специалисты разрабатывают программу для школ и детских садов, чтобы дети с ограниченными возможностями могли их посещать. Это было бы полезно и для самих инвалидов, и для здоровых детей, которые с малых лет приучались бы к тому, что люди разные: у них разное состояние здоровья, разные возможности, разные потребности.

Чтобы у ребенка формировалось понимание: если человек не похож на тебя – это не страшно, а если он нуждается в помощи – ребенок будет знать, что делать. Проблемы внедрения безбарьерной среды преодолеваются довольно сложно именно потому, что эти барьеры – у нас в головах. Мы не приучены к тому, что инвалиды также нуждаются в развлечениях, занятиях спортом, общении.

Для того, чтобы дети с потребностями в повышенном уходе могли посещать детсады и школы, необходимо увеличить персонал детских учреждений. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева отметила, что министерство попытается ввести в школах и детских садах должности помощников учителей, чтобы можно было обучать в классах не одного-двух детей с ограниченными возможностями, а больше. Сейчас, по информации Минобрнауки, лишь 20 проц. школ используют инклюзивное обучение.

Есть мнение, что для успешного развития этого направления необходимо позволить родителям выступать в роли помощников учителей и воспитателей, а время работы в таком качестве засчитывать в трудовой стаж. А если родитель имеет профессию учителя или воспитателя, то стаж работы в качестве помощника засчитывать как педагогический. Родители будут иметь и мотивацию, и потенциал для эффективного выполнения такой работы.